Alibaba Cloud sbarca in Brasile: prima regione in Sudamerica

Con l’apertura della sua prima regione cloud in Sudamerica, Alibaba Cloud ha piantato una bandiera in Brasile e ha spostato di parecchio l’asticella della propria espansione fuori dai confini cinesi. Due centri dati, servizi pensati per aziende, startup, sviluppatori e istituzioni pubbliche, e la promessa di portare presto anche strumenti di intelligenza artificiale agentica ai clienti aziendali. Non è il classico annuncio di facciata, perché una regione cloud significa infrastruttura fisica sul territorio, non solo un contratto commerciale firmato a distanza.

Il salto è interessante soprattutto per quello che racconta del momento attuale. L’espansione tecnologica cinese, per anni riassunta nell’idea dei prodotti fabbricati lontano e venduti a poco in mezzo mondo, si è ormai spostata su un terreno diverso. Prima le auto, che hanno conquistato spazio fuori dalla Cina, poi i modelli di intelligenza artificiale che hanno costretto a guardare Pechino, Hangzhou e Shenzhen con occhi nuovi. Adesso tocca alla parte meno visibile ma più strutturale, quella dei data center e dei servizi cloud piazzati dove intere economie stanno digitalizzandosi.

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Alibaba Cloud: cosa cambia con una regione cloud in Brasile

Una regione cloud non è semplicemente un gruppo di macchine installate in un Paese. In pratica avvicina la capacità di calcolo a chi la utilizza, abbassa i tempi di risposta, rende più semplice la residenza locale dei dati e migliora la continuità del servizio quando qualcosa va storto. Per un’azienda brasiliana che debba far girare database, carichi critici o strumenti di IA, la differenza si sente: i servizi smettono di dipendere solo da infrastrutture lontane e poggiano su una base fisica più vicina.

La nuova regione offre già computazione, storage, rete, database e soluzioni cloud. La scelta del Brasile non arriva a caso. Allen Guo, responsabile di Alibaba Cloud per l’America Latina e vicepresidente del business internazionale, ha definito il Paese una delle economie digitali più dinamiche al mondo e un mercato centrale per la crescita dell’azienda nella regione. Il debutto arriva accompagnato da partner locali come Insi, fornitore brasiliano di soluzioni tecnologiche, e 4Linux, specializzata in software open source e servizi tecnologici per le imprese. Due nomi che servono a far arrivare il cloud cinese e le sue capacità di IA ai clienti del posto senza partire da zero.

Un piano che tocca tre continenti

Il Brasile non viaggia da solo. Nel 2025 Alibaba Cloud aveva annunciato l’apertura dei suoi primi centri dati in Brasile, Francia e Paesi Bassi, oltre all’ampliamento della capacità in mercati come Messico, Giappone, Corea del Sud, Malesia e Dubai. La sequenza ha già i suoi passaggi definiti: il Messico ha aperto la strada latinoamericana nel 2025, la Francia ha rinforzato la presenza europea nel 2026 e ora il Brasile aggiunge il Sudamerica. Dietro c’è l’impegno a investire almeno 380.000 milioni di yuan, circa 48,6 miliardi di euro, in cloud e infrastruttura per l’IA nell’arco di tre anni.

In Europa la proposta della compagnia cinese ruota attorno a temi che per le aziende pesano parecchio: privacy, conformità normativa, sovranità dei dati, continuità del servizio e strumenti di IA integrati nella nuvola. È una chiave di lettura che aiuta a inquadrare meglio anche il caso brasiliano. Non si tratta solo di aprire capacità fuori dalla Cina, ma di competere in mercati dove l’infrastruttura digitale deve conquistarsi la fiducia dei clienti e pure quella dei regolatori.

Il quadro che ne esce è abbastanza nitido. Le grandi tecnologiche cinesi non giocano più la partita estera soltanto con negozi online, dispositivi, applicazioni o auto elettriche. Vogliono stare dentro l’infrastruttura che imprese e istituzioni usano per spostare dati, eseguire modelli e mettere in piedi servizi di IA. Con questa mossa Alibaba aggiunge il Sudamerica alla propria mappa, con il Brasile come prima regione operativa, mentre la portata effettiva dell’operazione andrà misurata nei mesi a venire.