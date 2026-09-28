Gary Sinise porta oltre mille figli di militari caduti a Disney World

Chi ha visto Forrest Gump lo ricorda come il Tenente Dan, ma Gary Sinise da anni è conosciuto anche per un’altra cosa: ogni anno porta oltre mille figli di soldati caduti ai parchi di Walt Disney World in Florida, spese interamente coperte. Un impegno che va avanti da decenni e che gli è valso riconoscimenti ufficiali come il Premio al Servizio Civile Straordinario del Dipartimento dell’Esercito statunitense.

La carriera dell’attore, del resto, non si esaurisce nel personaggio che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Ha diretto e interpretato l’adattamento cinematografico di Uomini e topi, ha vinto un Golden Globe per il film televisivo Truman e ha vestito i panni di Mac Taylor in CSI: NY, serie rimasta in onda dal 2004 al 2013. Fin qui, roba nota a chi segue cinema e televisione. Meno noto è tutto il resto, cioè il lavoro costante a fianco delle famiglie dei militari americani.

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Dalla Gary Sinise Foundation alla Lt. Dan Band

Nel 2011 l’attore ha fondato la Gary Sinise Foundation, che raccoglie decine di milioni di euro ogni anno destinati alla costruzione di case intelligenti e adattate per veterani con disabilità gravi. Prima ancora era stato tra i promotori di Operation Iraqi Children, iniziativa nata per far arrivare materiale scolastico e aiuti umanitari ai bambini in Iraq.

C’è poi il capitolo musicale, che forse è quello più curioso. Sinise ha messo in piedi la Lt. Dan Band, battezzata così in omaggio al personaggio di Forrest Gump, e con quel gruppo suona nelle basi militari statunitensi sparse per il mondo. Non una tantum, ma come attività strutturata, parte di un impegno più ampio.

Tutto questo lavoro gli è valso la Medaglia Presidenziale dei Cittadini, la nomina a membro onorario del Corpo dei Marines e della Marina degli Stati Uniti con il grado di Chief Petty Officer, oltre al già citato premio del Dipartimento dell’Esercito. Riconoscimenti pesanti, che però non sembrano essere la molla principale dietro le sue scelte.

Snowball Express, il viaggio annuale a Orlando

Il programma che porta i bambini in Florida si chiama Snowball Express. Ogni anno la fondazione organizza un viaggio di più giorni ai parchi di Walt Disney World a Orlando per oltre mille figli di militari caduti. “È molto importante che sappiano quanto li amiamo, e quanto siamo grati come nazione per le nostre famiglie militari, e in particolare per voi, le famiglie dei nostri eroi caduti”, ha detto l’attore rivolgendosi direttamente ai partecipanti.

L’evento dura dai quattro ai cinque giorni e serve soprattutto a creare uno spazio protetto per famiglie che stanno attraversando un lutto. Un posto dove incontrare altre persone che hanno vissuto la stessa perdita, dove costruire qualche ricordo felice prima delle feste di fine anno. Il 100% delle spese è coperto dalla fondazione: ingresso ai parchi, soggiorno in hotel, pasti e attività speciali di commemorazione. Nessun costo per le famiglie, insomma.

Il ritiro non è nato a Orlando. La Fondazione Gary Sinise ha trasferito Snowball Express a Walt Disney World nel 2018, e da quel momento più di 23.000 tra bambini e familiari superstiti hanno preso parte all’esperienza. Numeri che raccontano meglio di tante parole la dimensione raggiunta dal progetto.

Il filo che tiene insieme le case adattate per i veterani, i concerti nelle basi, gli aiuti ai bambini iracheni e i giorni passati tra le attrazioni di Orlando è sempre lo stesso: le famiglie dei militari americani, quelle che restano quando qualcuno non torna a casa. E il Tenente Dan, personaggio di finzione diventato negli anni una specie di marchio di riconoscimento, continua a prestare il nome a questa parte della vita dell’attore.

Fonte: TecnoAndroid