Garmin vivoactive 6 in sconto del 27%: display da 2.000 nit

Chi cerca uno smartwatch equilibrato, senza eccessi estetici ma con un corredo sportivo serio, trova in questi giorni Garmin vivoactive 6 a un prezzo interessante su Amazon: 219,99 euro, con uno sconto del 27% rispetto al listino. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate senza interessi, una comodità non da poco su una cifra del genere. Il prezzo è stato verificato alle 09:45 del 20 settembre e, come sempre accade con le promozioni, può cambiare nel giro di poche ore.

Il pacchetto è quello che ci si aspetta da un orologio Garmin pensato per l’uso quotidiano più che per l’estremo: schermo AMOLED da 1,2 pollici, GPS integrato, oltre 80 profili sportivi, pagamenti dal polso con Garmin Pay e un’autonomia dichiarata di 11 giorni. Numeri che dicono parecchio sul tipo di utente a cui si rivolge, cioè qualcuno che vuole tracciare corse e allenamenti senza dover mettere l’orologio in carica ogni due sere.

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Un display che si legge davvero anche sotto il sole

Il punto forte, almeno nell’uso all’aperto, è la luminosità. Si parla di 2.000 nit di picco, e non è un dato messo lì per riempire la scheda tecnica. Chi corre al mattino presto o nel tardo pomeriggio, con il sole basso che arriva dritto negli occhi, sa quanto sia fastidioso dover fare ombra con la mano per leggere ritmo e frequenza cardiaca. Con vivoactive 6 il problema si ridimensiona parecchio, perché lo schermo resta leggibile al volo anche nelle condizioni peggiori.

La modalità sempre attiva è opzionale, quindi la scelta resta all’utente: ora e data costantemente visibili oppure qualche giorno in più di autonomia. Sul fronte costruttivo il pannello è protetto dal Gorilla Glass 3 e incorniciato da una lunetta in alluminio anodizzato, soluzione che dà all’orologio un aspetto più curato rispetto a tanti dispositivi interamente in plastica nella stessa fascia di prezzo. Il cinturino in dotazione è in silicone e si cambia in pochi secondi grazie al sistema Quick Release, utile per chi vuole alternare un look sportivo a qualcosa di più formale.

Sport, sonno e pagamenti senza tirare fuori il telefono

Gli oltre 80 profili sport coprono praticamente qualsiasi attività si abbia in mente, dalla corsa al nuoto passando per le sessioni in palestra. La parte più interessante riguarda però gli allenamenti di corsa che si adattano all’utente, cioè piani che tengono conto di come va la preparazione invece di proporre sempre lo stesso schema rigido. È il tipo di funzione che separa uno smartwatch generalista da un orologio pensato per chi macina chilometri con una certa costanza.

Il monitoraggio del sonno rientra nello stesso approccio: dati raccolti durante la notte che aiutano a capire se il recupero sta funzionando o se conviene rallentare. E poi c’è Garmin Pay, che permette di pagare avvicinando il polso al terminale, senza dover cercare il telefono o il portafoglio. Chi esce a correre senza tasche capisce subito l’utilità di poter comprare una bottiglia d’acqua o un caffè al ritorno.

Fonte: TecnoAndroid