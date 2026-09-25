Garmin Forerunner 265S in sconto su Amazon a 349 euro

Scende sotto la soglia dei 350 euro Garmin Forerunner 265S, lo sportwatch pensato per chi macina chilometri e non ha voglia di portarsi al polso un mattoncino da guardare ogni due passi. La versione Black, cassa da 42mm e 39 grammi sulla bilancia, viene proposta su Amazon a 349,01 euro contro i 419,99 euro di listino, con uno sconto del 17%. Un taglio di prezzo che riguarda uno dei modelli più equilibrati della gamma, quello che ha portato il display AMOLED su un orologio da corsa senza far esplodere il costo.

Un display AMOLED e un GPS che non perde la strada

La differenza più evidente rispetto al passato la fa lo schermo. Forerunner 265S monta un pannello AMOLED da 1,1 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel, un balzo notevole se si pensa ai 218×218 pixel del precedente Forerunner 255. Sopra c’è una lente in Corning Gorilla Glass 3, mentre la ghiera è in polimero rinforzato con fibre, scelta che aiuta a tenere basso il peso complessivo. Il touchscreen c’è, ma i pulsanti fisici restano, perché durante una ripetuta sotto la pioggia il dito bagnato non è esattamente uno strumento di precisione.

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Sul fronte del posizionamento, l’orologio sfrutta la tecnologia SatIQ e il GPS multibanda, combinazione che serve proprio nei contesti complicati: strade strette tra palazzi alti, sentieri nel bosco, tratti dove il segnale tende a rimbalzare e a falsare le distanze. Tra le funzioni pensate per chi si allena con un piano preciso ci sono PacePro, che guida sul passo da tenere in gara basandosi sul GPS, e il Running Power rilevato direttamente al polso, utile per capire in tempo reale quanto si sta spingendo davvero.

Le app sportive integrate superano quota 30 e coprono parecchio terreno, dal ciclismo al nuoto in acque libere. La musica offline è di serie, quindi niente varianti separate da scegliere in fase d’acquisto come accadeva con i modelli di qualche generazione fa.

Recupero, autonomia e differenze con il modello da 46mm

La parte dedicata al recupero è quella che negli ultimi anni Garmin ha curato di più. Morning Report, stato della HRV e Body Battery lavorano insieme per dare un’idea di quando conviene alzare l’asticella e quando invece è meglio lasciar perdere. Niente di magico, ma nel tempo diventano riferimenti concreti per chi programma i carichi settimanali.

L’autonomia arriva fino a 15 giorni in modalità smartwatch, scende a 24 ore con il GPS puro attivo e a 15 ore con tutti i sistemi satellitari in multibanda. La resistenza 5 ATM consente l’uso in piscina e al mare senza troppi pensieri.

Rispetto al fratello maggiore da 46mm, le differenze si fermano alle dimensioni e al peso. Software identico, funzioni identiche, cassa più piccola: la scelta ricade su chi ha polsi sottili o su chi tiene l’orologio anche di notte per il monitoraggio del sonno, dove un modulo più ingombrante si fa sentire.

Quanto costa e cosa comprende l’offerta

Il prezzo pieno di Garmin Forerunner 265S si aggira sui 419,99 euro. Su Amazon il listino attuale è di 349,01 euro, con un risparmio di circa 71 euro. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con reso gratuito entro 30 giorni.

Il riscontro degli acquirenti è alto: 4,7 stelle su 5 con oltre 1.500 valutazioni raccolte, numero che dà una certa solidità al giudizio complessivo su questo smartwatch GPS. Per chi seguiva il modello aspettando un calo, questa è una delle occasioni in cui la cifra si avvicina parecchio a quella dei modelli di fascia inferiore, pur mantenendo il pannello AMOLED e il multibanda.

Fonte: TecnoAndroid