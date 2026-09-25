Firefox Smart Window: arriva Mistral Small 4, ma non in Italia

Chi usa Firefox con una certa costanza avrà già notato la Smart Window, la finestra intelligente arrivata qualche mese fa in versione beta, e adesso quella funzione cambia pelle un’altra volta: dentro ci finisce un modello di Mistral, la società francese che da tempo prova a tenere il passo dei colossi americani dell’intelligenza artificiale. Il modello in questione è Small 4, e serve ad aiutare chi naviga a mettere ordine tra decine di schede aperte, leggendone il contenuto e restituendo una sintesi di quello che sta succedendo nel browser.

Fino a oggi la disponibilità era circoscritta a Stati Uniti e Canada. Ora il rollout si allarga, anche se con una geografia precisa e piuttosto selettiva. Si comincia dalla Francia e dalla lingua francese, poi entro la fine dell’anno tocca a Germania e Regno Unito. L’Italia, insieme all’italiano, non rientra in questa prima ondata e dovrà pazientare.

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Perché Mozilla ha scelto proprio Mistral

La coincidenza tra l’accordo con un’azienda europea e l’apertura del servizio al di fuori del Nord America non sembra casuale. Mozilla porta avanti da anni un discorso che ruota attorno alla privacy e al controllo dei dati da parte di chi naviga, e trovare un interlocutore con radici nell’open source europeo aiuta a tenere insieme il messaggio. Mistral, dal canto suo, insiste sullo stesso punto: la tutela dei dati personali viene presentata come priorità assoluta dell’intera collaborazione.

Arthur Mensch, amministratore delegato dell’azienda francese, ha spiegato la logica dell’intesa con parole abbastanza nette. Questa partnership vede collaborare due sostenitori dell’open source per portare le innovazioni scientifiche di Mistral agli utenti di Mozilla in tutto il mondo. Insieme, offriamo privacy, controllo e libertà di scelta nella navigazione web basata sull’intelligenza artificiale.

Anche la scelta tecnica ha una sua spiegazione. Small 4 non è stato preso a caso: pesa la qualità delle prestazioni, certo, ma soprattutto la capacità di destreggiarsi tra lingue diverse. Per una funzione che deve leggere pagine web in mezzo mondo, la gestione multilingua non è un dettaglio accessorio, è il cuore del problema.

Non è l’unico modello disponibile in Smart Window

Un aspetto interessante è che Firefox non sta puntando tutto su un solo fornitore. Dentro Smart Window convivono già altre opzioni, tra cui Gemini 3.1 Flash Lite di Google e Qwen 3 235B di Alibaba. Chi usa il browser può quindi orientarsi verso il modello che preferisce, invece di trovarsi imposto dall’alto un unico assistente. Una impostazione che, va detto, si allontana parecchio da quella adottata da altri browser, dove l’intelligenza artificiale arriva già incorporata e senza troppe alternative.

C’è poi un altro elemento da tenere a mente, e riguarda chi di intelligenza artificiale nel browser proprio non ne vuole sapere. All’inizio di quest’anno Mozilla ha introdotto in Firefox una sezione delle impostazioni chiamata AI Controls, pensata esattamente per questo: permette di spegnere tutte le funzionalità basate sull’AI, senza mezze misure. Non è stata una mossa spontanea, ma la risposta a una richiesta arrivata da una fetta tutt’altro che marginale di utenti, quelli che si sono lamentati a voce alta della corsa generalizzata verso l’integrazione di assistenti automatici ovunque.

Il quadro che ne esce è quello di un browser che prova a tenere insieme due pubblici distanti tra loro: chi vuole gli strumenti di intelligenza artificiale per gestire la navigazione e chi preferisce restare alla larga. Per l’italiano, intanto, l’attesa continua.

Fonte: TecnoAndroid