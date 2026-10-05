Garmin epix Gen 2 scende a 477€: AMOLED e fino a 16 giorni

Trovare uno smartwatch sportivo che resista settimane lontano dal caricabatterie e che allo stesso tempo offra un display AMOLED di qualità non è affatto semplice. Garmin epix Gen 2 nella versione Slate Steel riesce a mettere insieme le due cose, con fino a 16 giorni di autonomia anche tenendo lo schermo touch a colori sempre acceso. In questo periodo su Amazon il prezzo cala a 477,89€ contro i 589,99€ richiesti in precedenza, con uno sconto del 19% che lo rende parecchio più abbordabile per chi pratica sport e attività all’aria aperta.

Garmin epix Gen 2, praticamente un Fenix 7 con lo schermo AMOLED

Sotto il profilo tecnico il modello condivide quasi tutto, hardware e software, con il noto Fenix 7. La differenza principale sta nel pannello: al posto del classico schermo transflettivo trova spazio un display AMOLED sempre attivo da 1,3 pollici, con risoluzione di 416×416 pixel e diametro attivo di 33,02mm. La leggibilità resta ottima anche sotto la luce diretta del sole. La cassa misura 47mm con uno spessore di 14,5mm, mentre il peso si ferma a 76 grammi, un dato in linea con la fascia premium a cui il dispositivo appartiene.

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La variante Slate Steel punta su una lunetta in acciaio inossidabile abbinata al vetro Corning Gorilla Glass DX. È una scelta che permette di tenere il prezzo più basso rispetto alle versioni Sapphire Titanium, senza però sacrificare la solidità costruttiva. Sul fronte dei sensori la dotazione è completa e comprende GPS, Glonass e Galileo, il cardiofrequenzimetro Garmin Elevate, l’altimetro barometrico, la bussola e il pulsossimetro.

Il monitoraggio va avanti giorno e notte e tiene traccia di frequenza cardiaca, respirazione, stress e qualità del sonno. Non mancano Garmin Pay per pagare in modalità contactless direttamente dal polso, una memoria interna fino a 16GB per ascoltare musica offline e la resistenza all’acqua fino a 10 ATM. Chi corre può contare anche su funzioni avanzate come Race Predictor Trend e Up Ahead, pensate proprio per i runner più esigenti.

Il vero asso nella manica però rimane l’autonomia. Si arriva fino a 16 giorni in modalità smartwatch e a 42 ore con il GPS attivo, valori che pochi orologi con schermo AMOLED riescono a raggiungere. Grazie alla connettività WiFi è poi possibile scaricare le mappe TopoActive direttamente sull’orologio, un vantaggio concreto per chi fa trekking e attività outdoor.

Prezzo, sconto e disponibilità dell’offerta

Al momento del lancio il prezzo di listino ufficiale di Garmin epix Gen 2 Slate Steel era di 899,99€. Oggi su Amazon lo smartwatch si trova a 477,89€ rispetto ai 589,99€ precedenti, con un risparmio di oltre 112€ che corrisponde a circa il 19% in meno.

C’è anche un altro aspetto da tenere presente. Nel catalogo Garmin questo modello è già stato rimpiazzato da proposte più recenti come Epix Pro Gen 2 ed Epix 3, motivo per cui la sua reperibilità nei canali ufficiali potrebbe ridursi col passare del tempo. Per chi è interessato conviene quindi valutare l’acquisto finché la promozione resta attiva, visto che si porta a casa un dispositivo con funzionalità da Fenix 7 a una cifra decisamente più contenuta.

Fonte: TecnoAndroid