Android Auto, tornano le barre del segnale: Google avvia il fix

Chi utilizza ogni giorno Android Auto si sarà accorto che da qualche mese le barre del segnale cellulare non comparivano più sul cruscotto dell’auto. Non era un’impressione isolata né un problema legato a un singolo telefono. Il difetto era reale e confermato, e col tempo aveva messo a dura prova la pazienza di parecchi automobilisti. Adesso arriva la notizia attesa da tanti, perché Google ha confermato che la correzione è finalmente in fase di distribuzione.

Il malfunzionamento si era presentato oltre sei mesi fa senza alcun preavviso. Le icone che indicano la copertura di rete erano semplicemente sparite dall’interfaccia della piattaforma, e nessuno aveva fornito spiegazioni. A prima vista può sembrare una questione marginale, eppure chi passa molto tempo alla guida conosce bene il valore di quell’informazione. Capire se c’è campo oppure no torna utile in tante situazioni, e mentre si è al volante sbloccare lo smartphone per controllare non è certo un’opzione praticabile. È uno di quei bug piccoli ma capaci di diventare irritanti proprio perché si ripresentano a ogni viaggio.

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Dalla versione beta al canale stabile

Già nelle settimane passate qualche utente aveva notato il ritorno delle barre dopo l’aggiornamento ad Android Auto 17.8. C’era però un limite importante, visto che quella build apparteneva ancora al circuito beta e quindi arrivava soltanto a una platea ristretta di persone disposte a provare le novità in anteprima. Per tutti gli altri il problema restava lì, identico a prima. Ora il quadro è cambiato in modo concreto.

A fare chiarezza ci ha pensato Mishaal Rahman, sviluppatore molto conosciuto fin dai tempi di XDA e oggi dipendente di Google. Rahman ha confermato che il fix sta arrivando sul canale stabile con queste parole: «Siamo a conoscenza delle segnalazioni riguardanti il segnale cellulare mancante e stiamo attualmente implementando una soluzione che speriamo possa risolvere questo problema!». Una presa di posizione esplicita che mette nero su bianco l’intervento dell’azienda su una questione rimasta in sospeso per mesi.

C’è comunque un aspetto pratico da tenere a mente. La distribuzione dell’aggiornamento non è ancora completa, per cui su alcuni dispositivi potrebbero servire ancora qualche giorno prima di vedere ricomparire le icone della rete sul display della vettura. Chi non nota ancora alcuna differenza non deve quindi preoccuparsi più di tanto, perché la correzione non ha ancora raggiunto tutti gli utenti.

Non è il primo intoppo per Android Auto

La vicenda delle barre di rete non rappresenta purtroppo un caso isolato. Negli ultimi tempi Android Auto ha accumulato diversi problemi fastidiosi rimasti senza soluzione per mesi. Tra quelli più recenti si ricordano le difficoltà con Waze, che finiva per nascondere le indicazioni, quelle con Gemini, che non riusciva a gestire i dispositivi smart home, e persino i blocchi di Spotify. Tutti inconvenienti che hanno pesato sull’esperienza di chi si affida al sistema di Google per navigare, ascoltare musica o comandare la casa mentre è in macchina.

Fonte: TecnoAndroid