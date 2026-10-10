OnePlus 16 ha il display migliore del settore, ma resta in Cina

OnePlus 16 si presenta con un biglietto da visita di tutto rispetto e un display che viene indicato come il migliore dell’intero settore. Peccato che questo nuovo top di gamma resterà confinato al mercato cinese. Il lancio è previsto infatti soltanto in Cina e chi vive negli Stati Uniti non avrà modo di acquistarlo attraverso i canali ufficiali. Lo stesso discorso vale per chiunque si trovi fuori dai confini cinesi, Italia compresa.

Una situazione piuttosto curiosa per un telefono che punta così in alto. Di solito un dispositivo con queste ambizioni nasce per farsi vedere ovunque e invece stavolta la strada scelta è diversa. La distribuzione sarà limitata alla Cina e il resto del mondo dovrà accontentarsi di osservarlo da lontano.

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OnePlus 16: uno schermo che alza il livello

Il punto di forza più evidente di OnePlus 16 è proprio lo schermo. Il display di questo modello viene considerato il migliore attualmente disponibile nel panorama degli smartphone. Non si parla quindi di un semplice passo avanti rispetto alla concorrenza ma di un pannello che si colloca in cima alla classifica dell’intera industria.

Per chi usa il telefono soprattutto per guardare video, giocare o scorrere foto e social per ore, la qualità dello schermo è spesso la prima cosa che si nota. Ed è anche quella che fa la differenza nell’uso di tutti i giorni, molto più di tanti numeri scritti su una scheda tecnica. Su questo fronte OnePlus 16 sembra aver centrato il bersaglio in pieno.

Accanto allo schermo c’è poi un pacchetto ricco di caratteristiche da flagship. Il dispositivo concentra molte delle funzioni che ci si aspetta da un telefono di fascia alta e si posiziona senza dubbio nella categoria dei modelli più completi. Insomma non si tratta di un prodotto pensato per fare numeri con un prezzo aggressivo e qualche rinuncia qua e là, ma di un vero smartphone di punta.

Niente lancio fuori dalla Cina

Ed è qui che arriva la nota dolente. OnePlus 16 non verrà lanciato al di fuori della Cina e questo taglia fuori in un colpo solo il pubblico americano e quello europeo. Gli utenti statunitensi sono quelli citati in modo più esplicito, ma la sostanza non cambia per chi abita in altre parti del mondo. Senza una commercializzazione ufficiale nei vari Paesi il telefono resta di fatto un’esclusiva del mercato interno cinese.

Per gli appassionati del marchio la notizia ha un sapore un po’ amaro. Avere tra le mani un dispositivo con il miglior schermo del settore e con una dotazione da top di gamma senza poterlo comprare nel proprio negozio di fiducia non è esattamente il massimo. Chi volesse comunque provarci dovrebbe passare per strade alternative rispetto alla distribuzione ufficiale, che per ora prevede solo la Cina.

Il quadro quindi è abbastanza chiaro. Da una parte c’è un telefono che sulla carta ha tutte le carte in regola per competere con i migliori, dall’altra una scelta commerciale che lo rende irraggiungibile per gran parte del pubblico internazionale. OnePlus ha deciso di puntare su un unico mercato e almeno per il momento OnePlus 16 sarà disponibile esclusivamente lì, mentre negli Stati Uniti e nel resto del mondo non arriverà.

Fonte: TecnoAndroid