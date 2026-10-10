Garmin Instinct 3, nuova beta 16.06 sistema il puntatore DogTrack

Garmin continua a rilasciare con ritmo quasi quotidiano nuovi aggiornamenti software per buona parte dei suoi smartwatch e sportwatch, e stavolta tocca alla gamma Garmin Instinct 3. Gli orologi di fascia media della casa ricevono infatti la terza beta del nuovo ciclo di sviluppo, quello partito a metà settembre e destinato a portare al prossimo major update. Le prime due versioni in anteprima avevano già introdotto novità e miglioramenti su tutti i modelli della serie, mentre questa nuova release si concentra su un singolo intervento, piccolo ma utile per chi usa il dispositivo con i propri cani.

La nuova beta 16.06 per la famiglia Instinct 3

Sono passati più o meno dieci giorni dal rilascio della precedente versione beta, quella che aveva portato su tutta la gamma quanto introdotto con la prima anteprima del ciclo. Adesso Garmin aggiunge un altro tassello e distribuisce il nuovo firmware a tutti gli smartwatch che compongono la famiglia Instinct 3, senza distinzioni tra modelli.

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L’elenco dei dispositivi coinvolti è piuttosto ampio. Il pacchetto arriva su Instinct 3 AMOLED nelle varianti da 45 mm e 50 mm, su Instinct 3 Solar sempre da 45 mm e 50 mm, su Instinct E nei formati da 40 mm e 45 mm e infine su Instinct Crossover AMOLED. Per tutti si parla della versione 16.06 beta, che prende il posto della precedente 16.05 beta.

Rispetto al rilascio precedente il changelog ufficiale riporta un unico miglioramento in più. Il problema risolto riguarda il puntatore di DogTrack, cioè l’applicazione che permette di seguire in tempo reale e direttamente dal polso i cani da caccia o da lavoro. In pratica il puntatore non si aggiornava come avrebbe dovuto, un difetto non da poco per chi sul campo si affida proprio a questa funzione per sapere dove si trova l’animale. Con la nuova build il comportamento torna quello previsto.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin e aderire al programma Beta

Per installare gli aggiornamenti sugli orologi dell’azienda elvetico statunitense basta seguire le indicazioni che compaiono nelle notifiche dell’app Garmin Connect oppure direttamente sullo smartwatch. Può capitare però che il pacchetto non sia ancora arrivato, visto che la distribuzione avviene in modo graduale e non raggiunge tutti nello stesso momento. In quel caso ci sono due strade alternative per verificare la disponibilità.

La prima passa dall’orologio stesso. Si apre il menu Impostazioni, si entra nella pagina “Sistema” e si seleziona la sezione Aggiornamento Software, dove viene mostrata l’eventuale nuova release. La seconda richiede invece un computer, al quale collegare lo smartwatch tramite cavo USB per poi cercare i nuovi firmware con il software per PC Garmin Express.

Discorso diverso per chi vuole provare in anticipo le versioni in sviluppo come questa 16.06. Per entrare nel programma Beta occorre effettuare l’accesso al proprio account Garmin Connect dalla pagina dedicata e cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra. A quel punto si sceglie l’orologio, indicato dal nome o dall’immagine, si preme su “Join Beta Software Program” e si accettano termini e condizioni previsti da Garmin.

Completata l’iscrizione, il resto si gestisce dal polso. Sullo smartwatch basta aprire le impostazioni e seguire il percorso Sistema, Aggiornamento software, Verifica aggiornamenti e infine Installa ora, così da scaricare e installare la beta più recente disponibile per il proprio Garmin Instinct 3.

Fonte: TecnoAndroid