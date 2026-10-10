Samsung Galaxy Watch7, arriva la terza beta di One UI 9 Watch

Il percorso di sviluppo dedicato agli orologi intelligenti del colosso coreano prosegue e in queste ore Samsung Galaxy Watch7 sta ricevendo la terza beta di One UI 9 Watch, la nuova interfaccia pensata per la famiglia di smartwatch dell’azienda. Si tratta di un aggiornamento di test che corregge diversi problemi e che conferma l’attenzione del produttore verso i modelli già presenti sul mercato da qualche tempo.

Non è un dettaglio da poco. Chi sceglie un dispositivo Samsung spesso non guarda soltanto alla scheda tecnica o al design ma anche al supporto software che il team di sviluppatori riesce a garantire nel tempo, fatto di aggiornamenti costanti e funzioni esclusive. E questo discorso non vale solo per smartphone e tablet. Anche gli indossabili rientrano a pieno titolo in questa strategia, come dimostra appunto il nuovo pacchetto arrivato su Galaxy Watch7.

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Cosa cambia con la terza beta su Galaxy Watch7

One UI 9 Watch è basata su Wear OS 7 e rappresenta la versione più recente della personalizzazione grafica e funzionale che Samsung applica ai propri orologi. Il debutto ufficiale è avvenuto su Samsung Galaxy Watch9, il modello più nuovo della gamma, ma l’azienda ha poi esteso la fase di prova anche alle generazioni precedenti.

Il rilascio di questa terza versione di prova è partito nelle scorse ore in Corea del Sud. Il pacchetto ha un peso di 218,96 MB e porta il firmware alla versione L31xXXU2ZZJ1. Niente di particolarmente corposo quindi, perché l’obiettivo di questo passaggio non è introdurre grandi novità ma rendere il sistema più solido in vista del lancio definitivo.

Il registro delle modifiche ufficiale parla infatti di sei bug risolti. Il primo intervento riguarda l’applicazione di codice di stabilizzazione legato al funzionamento generale del dispositivo, mentre il secondo agisce sulla stabilità dei sensori, componente piuttosto delicata su un orologio che monitora parametri fisici durante tutta la giornata. C’è poi la correzione di un errore che interessava l’app dedicata alla salute.

Gli altri tre interventi toccano aspetti più legati all’uso quotidiano. Samsung ha sistemato un problema nella configurazione delle scorciatoie del tasto Home che si presentava al termine dell’aggiornamento software. Sono stati corretti inoltre un errore nella visualizzazione delle app compatibili con Nowva in esecuzione sulla schermata AOD dell’orologio e uno sfarfallio dello stesso schermo che compariva alla ricezione delle notifiche mentre era attiva la modalità sempre accesa.

Disponibilità di One UI 9 Watch fuori dalla Corea

Per il momento il programma beta di One UI 9 Watch è stato avviato soltanto in Corea del Sud. Chi possiede Galaxy Watch7 in altri Paesi, Italia compresa, non ha quindi la possibilità di installare queste versioni di prova e dovrà aspettare la distribuzione ufficiale della nuova interfaccia.

La versione stabile di One UI 9 Watch dovrebbe arrivare probabilmente tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Solo allora gli utenti di tutto il mondo potranno provare le novità del software basato su Wear OS 7 sui loro orologi Samsung, compreso Galaxy Watch7.

Fonte: TecnoAndroid