Galaxy Z TriFold 2 nel 2027: più sottile e prezzo simile

Di un Galaxy Z TriFold 2 si parla già come di un progetto avviato, con Samsung che starebbe portando avanti lo sviluppo del successore del suo primo pieghevole a tre ante. Le indiscrezioni circolate nel fine settimana indicano il 2027 come finestra di lancio, con un dispositivo più sottile, più leggero e soprattutto più resistente rispetto al modello che ha debuttato poco meno di un anno fa. Il prezzo, e qui arriva la parte che interessa di più, dovrebbe restare più o meno sulla stessa linea dell’originale.

A mettere in circolo i dettagli è stato l’informatore Lanzuk su Naver, che ha citato tre aree di intervento principali. Il capitolo costi resta il più delicato, perché il Galaxy Z TriFold di prima generazione era arrivato sul mercato a circa 2.600 euro al cambio attuale, cifra che da sola spiega parecchio della strategia commerciale adottata da Samsung. Secondo le voci, il seguito potrebbe attestarsi su una fascia simile, intorno ai 2.700 euro, sempre che i costi dei componenti non cambino le carte in tavola.

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Cosa cambierebbe rispetto al primo TriFold

Le tre direttrici di lavoro sono chiare almeno sulla carta. Spessore ridotto, peso inferiore e una struttura definita più durevole. Quest’ultimo punto riguarda con ogni probabilità la cerniera e il display interno, i due elementi che in un pieghevole a tre ante subiscono lo stress maggiore nel tempo. Non è un’ipotesi campata per aria, visto il percorso fatto con Galaxy Z Fold 7 e poi con Galaxy Z Fold 8, dove la riduzione dello spessore è stata uno dei punti di vendita più spinti.

Il primo TriFold era arrivato con un display interno da 10 pollici, praticamente un tablet quando completamente aperto, affiancato da uno schermo di copertura da 6,5 pollici. Numeri importanti, che però hanno comportato anche un peso e un ingombro non proprio tascabili. Lavorare su quei parametri senza sacrificare la solidità è la sfida ingegneristica che Samsung si troverebbe davanti con il TriFold 2.

Nelle stesse indiscrezioni compare anche un secondo dispositivo. Samsung potrebbe mostrare uno smartphone slideable, cioè con display estensibile, una tipologia di prodotto già apparsa più volte sotto forma di concept negli ultimi anni durante gli eventi dell’azienda. Se davvero arrivasse, si tratterebbe di un ulteriore tassello nella strategia di diversificazione dei form factor.

Il precedente che pesa sulle previsioni

C’è un dettaglio che rende la faccenda meno scontata di quanto sembri. Il Galaxy Z TriFold originale è rimasto sul mercato per tre mesi, poi Samsung ha chiuso i rubinetti. Va detto che l’azienda lo aveva sempre presentato come una release limitata, quindi la cosa non ha colto di sorpresa chi seguiva il dossier da vicino. Restava comunque un prodotto costoso da realizzare, con costi di produzione elevati e prezzi dei componenti in salita.

Proprio quel nodo dei componenti torna a farsi sentire nelle voci sul seguito. Nel contesto attuale, mantenere un listino paragonabile a quello del primo modello non è un’operazione banale, e nessuno ha ancora chiarito se Samsung intenda replicare la formula della distribuzione ristretta oppure puntare a una diffusione più ampia. Una seconda edizione limitata suonerebbe strana per un prodotto che dovrebbe consolidare una categoria, ma le indiscrezioni non entrano nel merito.