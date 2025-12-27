Galaxy Z Fold8: un leak presenta il possibile comparto fotografico

Samsung non perde tempo e si sta preparando al lancio del suo prossimo smartphone pieghevole di punta. Si tratta del nuovo Galaxy Z Fold8. A tal proposito, le prime indiscrezioni svelate da Galaxy Club delineano un quadro interessante per gli appassionati di fotografia mobile. Secondo le informazioni trapelate, il Fold8, noto internamente come Q8, manterrà la fotocamera principale da 200 MP. Confermando così la strategia del colosso coreano di utilizzare sensori consolidati su più generazioni. Le novità più rilevanti riguardano però il comparto secondario. Il sensore ultra grandangolare subirà un notevole aggiornamento, passando dagli attuali 12 MP a 50 MP. Opzione che permetterebbe scatti più nitidi e panoramici. Anche il teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x guadagnerà qualche megapixel in più, salendo a 12 MP.

Samsung: ecco le indiscrezioni emerse sul prossimo Galaxy Z Fold8

Per le fotocamere frontali, invece, non sono previsti cambiamenti. Entrambe le unità integrate negli schermi conserveranno la risoluzione di 10 MP, confermando che Samsung punta a un’evoluzione graduale. Un’altra curiosità riguarda una versione speciale del Fold8, identificata con il nome in codice H8. Anche tale modello dovrebbe montare la nuova fotocamera ultra grandangolare da 50 MP. Suggerendo che i miglioramenti saranno uniformi tra le varianti principali del dispositivo.

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In sostanza, il Samsung Galaxy Z Fold8 sembra rappresentare un passo avanti intelligente. Con aggiornamenti mirati al miglioramento della fotografia senza stravolgere il design o le funzionalità già apprezzate. Una strategia coerente con la filosofia di Samsung: perfezionare costantemente i suoi dispositivi top di gamma. Ciò puntando su incrementi significativi, ma calibrati.

Con i nuovi sensori ultra grandangolari e il teleobiettivo aggiornato, il Galaxy Z Fold8 promette scatti più dettagliati e versatili. Confermandosi un concorrente di peso nel mercato dei pieghevoli. Resta da vedere se tali miglioramenti soddisferanno le aspettative degli utenti più esigenti. Ma le premesse indicano un dispositivo allineato alle esigenze di chi cerca innovazione per il comparto foto.