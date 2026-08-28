Samsung Galaxy Z Fold8, preordini negli USA in crescita del 30%

I numeri dei preordini del Galaxy Z Fold8 negli Stati Uniti raccontano una storia piuttosto chiara, con una crescita del 30% rispetto alla generazione precedente. Samsung ha presentato la nuova famiglia di pieghevoli nelle scorse settimane e la risposta del pubblico americano è arrivata subito, senza tempi morti, nella finestra che di solito serve alle aziende per capire se una scommessa ha funzionato oppure no. In questo caso pare abbia funzionato.

Il dato riguarda l’intera gamma di dispositivi annunciata, non solo il modello di punta. Ma è evidente che il traino principale sia proprio il pieghevole più grande, quello attorno a cui si è concentrata la maggior parte delle discussioni degli ultimi mesi. Il nuovo form factor, in altre parole, sembra aver convinto anche chi finora aveva guardato ai foldable con una certa diffidenza.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché quel 30% conta più di quanto sembri

Un aumento del 30% nei preordini non è una cifra da liquidare in fretta. I pieghevoli, da quando esistono, hanno sempre vissuto in una zona un po’ scomoda del mercato, apprezzatissimi dagli appassionati ma difficili da spiegare al grande pubblico. Costano di più, pesano di più, hanno una meccanica che qualcuno continua a considerare fragile. Eppure ogni generazione ha limato qualcosa, e a un certo punto il salto diventa abbastanza visibile da spingere anche l’utente meno tecnico a valutare l’acquisto.

Gli Stati Uniti, poi, sono un mercato particolare. Molto competitivo, dominato da abitudini d’acquisto consolidate e da una concorrenza che non fa sconti. Vedere Samsung crescere proprio lì, e crescere in doppia cifra abbondante, significa che il messaggio è passato oltre la nicchia degli entusiasti. I preordini sono il primo termometro reale, quello che arriva prima delle recensioni complete e prima che il passaparola faccia il suo lavoro. Se la curva parte così, di solito il resto segue.

C’è anche un aspetto meno immediato. Il preordine è un gesto di fiducia, perché il prodotto non è ancora nelle mani di nessuno. Chi lo fa si affida alla reputazione del marchio e a quello che ha visto durante la presentazione. Trenta punti percentuali in più vogliono dire che la fiducia verso la linea pieghevole di Samsung è aumentata, non che sia rimasta stabile.

Il mercato foldable guarda avanti

L’azienda coreana non si limita a festeggiare il risultato immediato. Le previsioni interne parlano di una crescita robusta del mercato foldable nei prossimi anni, e il debutto del Galaxy Z Fold8 viene letto come un segnale di quella direzione. Non è una novità che Samsung punti forte su questo segmento, ci ha investito prima e più di chiunque altro, ma il tono con cui vengono commentati questi numeri suggerisce una convinzione diversa rispetto al passato.

Il ragionamento di fondo è semplice. Se ogni generazione porta un incremento simile, la nicchia smette di essere nicchia. E quando un formato smette di essere nicchia, cambiano le economie di scala, cambiano i prezzi, cambia il modo in cui i produttori concorrenti impostano i loro piani. Il form factor pieghevole, da curiosità tecnologica, diventa un’alternativa concreta al classico monoblocco.

Resta il fatto che il periodo dei preordini è solo l’inizio del percorso commerciale. Le vendite vere si misurano nei mesi successivi, quando i dispositivi arrivano nei negozi e il pubblico più ampio inizia a confrontare prezzi e caratteristiche. Per ora, però, il segnale che arriva dagli Stati Uniti è quello di una gamma che ha centrato l’obiettivo fin dalle prime ore di disponibilità, con il Galaxy Z Fold8 in testa e una previsione di espansione del settore pieghevole che l’azienda considera ormai una traiettoria acquisita.