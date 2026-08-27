Samsung Galaxy S26 FE: prezzi, specifiche e disponibilità ufficiali

Samsung Electronics presenta Galaxy S26 FE, primo dispositivo della famiglia Galaxy S26 a debuttare con One UI 9, portando fin dal lancio le più recenti esperienze premium Galaxy a un pubblico più ampio. Il dispositivo sarà disponibile dal 4 settembre in mercati selezionati nelle colorazioni Blueberry, Graphite e Pistachio, con prezzi italiani a partire da 819 euro per la versione 8GB+128GB e 919 euro per la 8GB+256GB. Secondo Jay Kim, Executive Vice President e Head of Customer Experience Office della Mobile eXperience Business di Samsung, l’obiettivo del dispositivo è offrire i punti di forza distintivi della serie Galaxy S garantendo che ogni funzionalità abbia un impatto concreto nella vita quotidiana.

Il comparto fotografico posteriore combina un’ultra-grandangolare da 12MP (F2.2, FOV 123°), una grandangolare da 50MP con OIS (F1.8, FOV 84°) e un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x e digitale fino a 30x (OIS, F2.4). La fotocamera frontale è da 12MP con campo visivo più ampio rispetto al predecessore, utile per i selfie di gruppo.

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La funzione My FanCam, introdotta per la prima volta sui pieghevoli Galaxy più recenti, arriva ora anche su S26 FE: segue automaticamente un soggetto selezionato mantenendolo al centro dell’inquadratura, ricalibrando il video in base al movimento per contenuti pronti alla condivisione con editing minimo. Lo Stabilizzatore con opzione Blocco Orizzontale migliora la fluidità delle riprese in movimento. La Nightography garantisce immagini luminose anche in scarsa illuminazione, mentre l’Assistente foto consente editing tramite comandi in linguaggio naturale, trasformare il giorno in notte, aggiungere elementi, ricostruire parti mancanti, con ogni modifica reversibile.

Galaxy AI: Now brief personalizzabile e Cerchia e Cerca avanzato

Con One UI 9, Galaxy S26 FE introduce Now brief con schede informative configurabili su meteo o benessere, personalizzabili anche tramite prompt. Now nudge estende il supporto a notifiche di app di terze parti selezionate, tra cui Google Messages, WhatsApp, KakaoTalk, LINE e Signal, proponendo suggerimenti contestuali durante la giornata. Cerchia e Cerca con Google consente ora di cercare simultaneamente più elementi presenti in una stessa immagine.

Processore Exynos 2500 e batteria da 4.900mAh

Il processore è l’Exynos 2500 a 3nm. La batteria da 4.900 mAh (capacità nominale minima 4.755 mAh) supporta ricarica cablata da 45W, fino al 69% di carica in circa 30 minuti, oltre a ricarica wireless da 15W e condivisione batteria wireless compatibile con un’ampia gamma di dispositivi Samsung e wearable.

Il display è un Dynamic AMOLED 2X FHD+ da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120Hz e luminosità di 1.900 nit. Le dimensioni sono 161,6 x 76,9 x 7,4 mm per un peso di 193 grammi. La connettività include 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4. La resistenza è certificata IP68, testata per immersione fino a 1,5 metri per 30 minuti in acqua dolce a temperatura ambiente.

Supporto software esteso e Smart Switch migliorato

Galaxy S26 FE riceverà fino a sette generazioni di aggiornamenti Android e sette anni di aggiornamenti di sicurezza. Il nuovo Smart Switch semplifica il passaggio da iOS o Android tramite scansione di un QR code, trasferendo password, passkey, cronologia chiamate ed eSIM senza applicazioni aggiuntive. Il nuovo menu Garanzia e assistenza in One UI 9 semplifica l’iscrizione e la gestione di Samsung Care+.