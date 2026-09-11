Galaxy Z Fold 8: l’animazione del pieghevole Apple è arrivata

L’animazione del pieghevole di Apple, quella pensata per accompagnare l’apertura e la chiusura dello schermo, gira già su Galaxy Z Fold 8. Con qualche virgolettato mentale, ovviamente, perché di ufficiale qui non c’è assolutamente nulla: il risultato arriva da fuori, da mani che con Samsung non hanno alcun rapporto, e il lavoro è stato completato nell’arco di una sola serata.

Il dettaglio che colpisce non è tanto il risultato finale, quanto la velocità con cui è stato messo insieme. Una sera, appunto. Nessun team, nessun reparto software, nessuna approvazione interna. Solo la voglia di vedere quell’effetto visivo, associato al futuro pieghevole di Apple, muoversi su un dispositivo che appartiene a un altro mondo, con un altro sistema operativo e un’altra filosofia di progettazione.

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Come nasce la replica dell’animazione

Il punto di partenza è semplice: l’animazione che Apple ha pensato per il proprio dispositivo a libro ha un suo carattere riconoscibile, e chi passa abbastanza tempo a guardare interfacce sa quanto questi piccoli movimenti contribuiscano alla percezione complessiva di un prodotto. Ricrearli non richiede necessariamente accesso al codice originale, richiede occhio e pazienza. In questo caso è bastata una serata di lavoro per portare qualcosa di molto simile su Galaxy Z Fold 8, il che dice parecchio sia sulla flessibilità dell’ambiente Android sia sul fatto che certe idee visive, una volta mostrate, diventano replicabili.

Va detto con chiarezza: Samsung non ha alcun ruolo in questa storia. Non è una funzione in arrivo, non è un test interno, non è un’anticipazione di quello che vedremo nel software ufficiale del pieghevole coreano. È un esperimento nato all’esterno, di quelli che circolano tra chi smanetta con i dispositivi e ama capire fin dove si può spingere la personalizzazione.

Perché un dettaglio del genere fa notizia

Perché l’animazione, in un telefono pieghevole, non è un vezzo. È il momento in cui il dispositivo comunica cosa sta facendo, accompagna il passaggio da schermo piccolo a schermo grande e riempie quel frammento di tempo in cui l’utente si aspetta una risposta visiva. Apple ci ha lavorato con l’attenzione che di solito dedica a questi passaggi, e proprio per questo la sua animazione pieghevole è diventata oggetto di curiosità ben prima che il dispositivo arrivi sul mercato.

Vederla girare su un pieghevole Samsung ha quindi un sapore particolare. Da una parte c’è la dimostrazione pratica che l’effetto funziona anche fuori dal suo ecosistema naturale, dall’altra c’è la conferma che la distanza tra le due piattaforme, almeno sul piano dell’esperienza visiva, è meno incolmabile di quanto si tenda a raccontare. Non serve un laboratorio, serve tempo libero e competenza.

C’è poi il lato più prosaico della vicenda. Esperimenti come questo non sostituiscono il software ufficiale e non hanno la stessa integrazione con il resto del sistema. Restano dimostrazioni, e come tali vanno prese. Ma sono anche il termometro di quanto interesse ci sia attorno al debutto del pieghevole di Apple, al punto che una singola animazione basta a mobilitare chi vuole provarla prima del tempo.

Il quadro, insomma, è quello di un ecosistema Android dove la personalizzazione continua a essere una porta aperta, e dove basta una serata per portare su Galaxy Z Fold 8 un dettaglio pensato per un telefono completamente diverso. Senza che nessuno, dalle parti di Samsung, abbia mosso un dito.