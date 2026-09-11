Hyundai Ioniq 3, prezzi da 29.900 euro: cinque allestimenti

Parte da 29.900 euro la nuova Hyundai Ioniq 3, la compatta elettrica del marchio coreano che da oggi si può ordinare anche in Italia. Cifra che scende a 27.900 euro scegliendo il finanziamento Hyundai Plus, un dettaglio non da poco per una vettura che gioca la sua partita proprio sul terreno del prezzo. Nessuna versione a benzina, nessun ibrido: qui si va soltanto a batteria, con due tagli disponibili da 42,2 kWh e 61 kWh e potenze comprese fra 135,2 e 146,5 CV a seconda della configurazione scelta.

Cinque allestimenti, dal minimo indispensabile alla Launch Edition

La gamma della Ioniq 3 si articola su cinque livelli: Select, Trend, Prime, N Line e N Line Launch Edition. Il primo, il Select, non è affatto spartano come spesso capita con le versioni d’accesso. Ci sono cerchi in lega da 16 pollici, fari a LED davanti e dietro, climatizzatore automatico bi zona, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, display centrale touchscreen Pleos da 12,9 pollici, Apple CarPlay e Android Auto senza fili e i servizi telematici Bluelink.

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Con il Trend si passa ai cerchi da 17 pollici e arrivano cose che nell’uso quotidiano di un’elettrica fanno la differenza, come il pre condizionamento della batteria, il caricatore wireless per lo smartphone, volante e sedili posteriori riscaldabili, più i vetri posteriori oscurati.

Il Prime alza ancora l’asticella con la pompa di calore, cerchi da 18 pollici, fari Full LED con IFS, navigatore integrato, sedili in tessuto e materiale scamosciato e l’Highway Driving Assist 2.0. Chi cerca invece un carattere più deciso trova la N Line, con estetica ispirata al mondo sportivo Hyundai N, cerchi specifici da 18 pollici, cuciture rosse negli interni, pedaliera in metallo, Surround View Monitor e display Pleos da 14,6 pollici con navigatore. In cima c’è la N Line Launch Edition: cerchi da 19 pollici, ricarica trifase da 22 kW, funzionalità Vehicle to Load interna ed esterna, Digital Key 2.0, impianto audio BOSE e sedili anteriori ventilati con funzione memory.

Quanto costa la Hyundai Ioniq 3 versione per versione

Il listino segue una progressione piuttosto lineare. La Ioniq 3 Select 42 kWh, con motore da 107,8 kW pari a 146,5 CV, costa 29.900 euro. La Trend con la stessa batteria e lo stesso motore sale a 32.000 euro. Passando alla batteria più grande, la Select 61 kWh con motore da 99,5 kW e 135,2 CV chiede 34.200 euro, mentre la Trend 61 kWh arriva a 36.300 euro. Curiosamente Prime e N Line, entrambe con batteria da 61 kWh, condividono lo stesso prezzo di 39.800 euro, quindi la scelta si gioca tutta sul gusto personale e sul tipo di dotazione preferita. Chiude la N Line Launch Edition 61 kWh a 44.700 euro.

Motori, ricarica e autonomia dichiarata

Sotto il pavimento della Hyundai Ioniq 3 lavora un powertrain completamente elettrico con un solo motore posteriore, sincrono a magneti permanenti, su architettura a 400 Volt. Nonostante questo, la ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 350 kW, un valore che di solito si vede su vetture di categoria superiore.

La versione con batteria da 42,2 kWh eroga 107,8 kW, ovvero 146,5 CV, e dichiara fino a 344 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. È riservata agli allestimenti Select e Trend. Salendo alla batteria da 61 kWh, abbinata al motore da 99,5 kW e 135,2 CV, l’autonomia dichiarata sale fino a 497 km, valore ottenibile però con i cerchi da 16 pollici. Questa configurazione copre tutta la gamma, fino alla N Line Launch Edition più ricca. Sui tempi di ricarica le due batterie si comportano in modo molto simile: per passare dal 10 all’80 per cento servono circa 29 minuti con l’accumulatore più piccolo e circa 30 minuti con quello più capiente.