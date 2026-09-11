Diablo Immortal incontra Spawn: crossover il 29 settembre 2026

Chi gioca a Diablo Immortal troverà presto un ospite piuttosto ingombrante, perché il live service mobile di Blizzard ospiterà una collaborazione con Spawn, il personaggio creato da Todd McFarlane che dagli anni Novanta a oggi è diventato una delle icone più riconoscibili del fumetto americano. L’appuntamento è fissato per il 29 settembre 2026, quindi manca poco, e sulla carta si tratta di uno di quei crossover che hanno un senso immediato, senza bisogno di troppe spiegazioni. Da una parte un mondo costruito su demoni, inferni e angeli caduti, dall’altra un antieroe nato proprio in quel tipo di immaginario, tra mantelli enormi, catene e un rapporto complicato con le forze infernali.

Due universi che parlano la stessa lingua

L’annuncio arriva accompagnato da un trailer dedicato al crossover, dentro il quale compare un messaggio firmato dallo stesso McFarlane e una breve anteprima della prossima patch del gioco. Poco materiale, per ora, ma abbastanza per capire la direzione. I dettagli sui contenuti veri e propri, quelli che interessano ai giocatori più assidui, verranno comunicati soltanto in prossimità del debutto fissato per il 29 settembre, quindi per il momento resta l’idea di fondo più che l’elenco delle cose da sbloccare.

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Va detto che Diablo Immortal non è nuovo a operazioni di questo tipo. Il modello del live service vive di eventi a tempo, contenuti stagionali e occasioni che riportano dentro il gioco anche chi lo aveva messo da parte. Una collaborazione con un nome del calibro di Spawn, però, ha un peso diverso rispetto alla media, perché non si tratta di un semplice innesto estetico calato dall’alto. L’estetica gotica e sovraccarica del fumetto di McFarlane e quella della saga Blizzard condividono radici piuttosto vicine, e l’incontro tra le due sembra più naturale di molti altri crossover visti in giro negli ultimi anni.

McFarlane sul palco della BlizzCon 2026

Per accompagnare il lancio, McFarlane sarà presente alla BlizzCon insieme al team di sviluppo per un evento dedicato interamente alla collaborazione. Il momento centrale sarà una sessione di disegno dal vivo, con l’autore che realizzerà illustrazioni originali reinterpretando alcuni dei personaggi più riconoscibili di Diablo attraverso lo stile e la sensibilità visiva di Spawn. Per chi segue il fumetto da tempo è probabilmente il pezzo più interessante di tutta l’operazione, perché vedere McFarlane lavorare in diretta su materiale altrui non capita spesso.

L’incontro proseguirà poi con una sessione di domande e risposte, pensata per dare al pubblico la possibilità di sentire l’autore raccontare la genesi del progetto e, più in generale, la propria carriera nel mondo del fumetto. A chiudere il tutto è previsto uno speciale firmacopie riservato ai partecipanti all’evento.

Le date, a questo punto, meritano una nota. La BlizzCon 2026 si terrà il 12 e il 13 settembre 2026, quindi la presentazione con McFarlane arriverà con un buon anticipo rispetto all’arrivo effettivo dei contenuti nel gioco. Una scelta che lascia spazio all’attesa e permette di svelare progressivamente cosa comprenderà il crossover, invece di bruciare tutto in una sola giornata.

Per ora, insomma, il quadro è questo. Un trailer, un messaggio dell’autore, un appuntamento fisico in fiera e una data segnata sul calendario. Il resto, cosmetici, eventi in game e qualunque altra sorpresa sia stata preparata dal team di Diablo Immortal, verrà raccontato più avanti, quando il 29 settembre 2026 sarà abbastanza vicino da meritare i dettagli completi.