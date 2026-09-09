Galaxy Z Fold 8, angoli del display che cedono: cosa succede

Ci sono segnalazioni che iniziano a circolare tra i primi acquirenti del Galaxy Z Fold 8, e riguardano un dettaglio che nessuno si aspetta di trovare su un pieghevole appena uscito: gli angoli del display interno che cedono sotto la pressione del dito, come se sotto non ci fosse nulla a sostenerli. Il dispositivo, in poche settimane, è diventato uno dei foldable di maggior successo mai realizzati, soprattutto grazie al formato più larco e comodo da usare aperto. Proprio per questo il fenomeno ha attirato attenzione immediata. Le testimonianze arrivano da più direzioni. Diversi utenti su Reddit, alcuni interventi sulla Community europea di Samsung e il leaker coreano yeux1122 raccontano la stessa cosa: il pannello pieghevole affonda visibilmente di più negli angoli rispetto al resto della superficie. Secondo yeux1122 la zona più coinvolta sarebbe quella in alto a destra, anche se non manca chi riferisce la sensazione in tutti e quattro gli spigoli.

Cosa succede davvero al display del Galaxy Z Fold 8

Vale la pena ricordare da dove parte questo modello. Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Fold 8 Ultra montano il nuovo display Flex Titanium di Samsung, progettato per aumentare la resistenza, irrigidire la struttura e ridurre al minimo la piega centrale. L’obiettivo dichiarato era far percepire lo schermo interno come quello di un telefono tradizionale, e nella maggior parte dei casi il risultato sembra raggiunto.

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Il fatto che il cedimento si manifesti solo sui bordi estremi apre a una spiegazione tecnica meno allarmante. Un utente su Reddit ha ipotizzato che dipenda dai cuscinetti presenti negli angoli del pannello, usati al posto della colla: in quel caso si tratterebbe di una scelta costruttiva, non di un difetto. Le immagini estratte da un video di smontaggio firmato JerryRigEverything, però, non chiariscono il punto principale, cioè perché il fenomeno riguardi soltanto alcuni esemplari. Molti proprietari, infatti, riferiscono che sul loro display pieghevole gli angoli sono rigidi esattamente come il resto. Anche nella recensione approfondita del dispositivo la sensazione è stata positiva: il collega Victor ha descritto uno schermo interno molto meno cedevole rispetto al passato, solido, simile a quello di “un telefono vero”, senza mai imbattersi in anomalie sull’unità provata.

Numeri piccoli, ma Samsung dovrebbe parlare

Al momento Samsung non ha commentato la questione e non ha confermato se questo comportamento rientri nella normalità del prodotto. Resta senza risposta anche un altro dubbio, cioè se il cedimento negli angoli possa incidere sulla certificazione IP48, quella che garantisce protezione dall’acqua e dalle particelle di grandi dimensioni.

I video con i pannelli che si flettono fanno una certa impressione, questo va detto. Ma il quadro complessivo suggerisce un problema circoscritto: le segnalazioni si contano sulle dita, e una buona parte degli utenti dichiara di non riuscire a riprodurre l’effetto sul proprio esemplare. Uno scenario che punta verso un lotto specifico di produzione più che verso un vizio strutturale del modello. Un ulteriore indizio arriva dal fratello maggiore. Galaxy Z Fold 8 Ultra utilizza la stessa tecnologia di display pieghevole, e finora non risultano lamentele analoghe sul cedimento degli angoli. Considerando i volumi raggiunti dal Fold 8, non stupisce che qualche acquirente si ritrovi tra le mani un pezzo con un difetto di produzione limitato.

Anche accettando l’ipotesi dei casi isolati, però, una comunicazione ufficiale servirebbe. Spiegare cosa provoca quel cedimento aiuterebbe a chiudere il discorso in fretta, perché il prezzo di partenza di circa 1.750 euro giustifica ampiamente la prudenza di chi sta valutando l’acquisto. Sulla qualità costruttiva generale del pieghevole, per ora, non emergono elementi che facciano pensare a un problema diffuso.