Galaxy Watch Ultra2 LTE crolla a 589 euro: minimo storico

Chi teneva d’occhio Galaxy Watch Ultra2 sperando in un calo deciso ha finalmente qualcosa di concreto da guardare: su Amazon la versione LTE nella colorazione Titanium Gray è scesa a 589,08 euro, una cifra che si allontana parecchio dai 749,00 euro indicati come prezzo consigliato. Il taglio è riservato agli utenti Prime, quindi non è una promozione aperta a chiunque passi di lì, ma per chi ha già l’abbonamento attivo il conto è presto fatto.

Il confronto con lo storico recente rende l’idea ancora più chiara. Nei trenta giorni precedenti il valore più basso registrato era di 655,00 euro, e Amazon segnala che questo è il nuovo minimo storico per la versione italiana, quella con tre anni di garanzia. Non un dettaglio secondario, considerando che sul mercato girano spesso varianti importate con coperture diverse. Il prezzo è stato verificato l’8 settembre 2026 alle 08:17 e, come sempre accade su Amazon, può cambiare in base a disponibilità, durata della promozione, venditore, spese di spedizione e sconti applicati direttamente al carrello.

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Cosa offre Galaxy Watch Ultra2 rispetto a uno smartwatch normale

Si parla dell’orologio più ambizioso mai presentato da Samsung, annunciato a fine luglio insieme alla nuova famiglia Galaxy Watch 9. La filosofia è diversa da quella dei modelli classici: qui l’obiettivo è resistere a tutto, o quasi. Cassa da 47 mm in titanio, connettività LTE integrata, design dichiaratamente rugged, certificazione IP69K e resistenza fino a 10 ATM. C’è anche lo standard EN13319, quello che riguarda gli strumenti subacquei, il che dice molto sul tipo di utilizzo immaginato.

Sul fronte software e funzioni sportive, il ventaglio copre il trail running, il nuoto e le immersioni vere e proprie. Non è quindi un accessorio pensato per chi vuole solo leggere le notifiche al polso e contare i passi, anche se ovviamente fa pure quello. È un prodotto costruito attorno a un pubblico ben preciso, quello che passa parecchie ore all’aperto e che ha bisogno di un dispositivo capace di sopportare urti, acqua salata e temperature poco amichevoli senza lamentarsi troppo.

Perché questa offerta Prime pesa più di altre

Il punto è che gli smartwatch di fascia alta raramente scendono in maniera così netta a pochi mesi dal debutto. Un prodotto lanciato a fine luglio che a settembre viene proposto con uno sconto di oltre 150 euro rispetto al listino rappresenta un’occasione tutt’altro che banale, soprattutto perché parliamo della configurazione LTE, quella che permette di lasciare il telefono a casa durante un’uscita e restare comunque raggiungibili.

La formula riservata agli abbonati Prime va letta per quello che è: un vantaggio esclusivo, con la solita variabile della durata. Offerte di questo tipo tendono a esaurirsi in fretta, soprattutto quando toccano il minimo storico su una versione con garanzia italiana estesa a tre anni. Chi era già orientato verso Galaxy Watch Ultra2 e stava solo aspettando il momento giusto ha davanti un quadro piuttosto favorevole, con la colorazione Titanium Gray protagonista del ribasso.

Per chi invece cerca qualcosa di completamente diverso in termini di stile, sempre su Amazon Marketplace è disponibile Motorola Signature a 749 euro, un dispositivo che punta tutto sull’eleganza piuttosto che sulla resistenza estrema. Due filosofie agli antipodi, insomma, con la robustezza da un lato e la ricerca estetica dall’altro.

Il modello di Samsung resta comunque il riferimento per chi vuole un compagno da polso capace di seguire allenamenti impegnativi senza compromessi, e a 589,08 euro il rapporto tra quello che offre e quello che costa cambia sensibilmente rispetto al listino ufficiale.