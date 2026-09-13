Windows, l’IA di Microsoft corregge quasi mille vulnerabilità

Quasi mille vulnerabilità di Windows corrette in pochi mesi: è questo il numero che Microsoft ha messo sul tavolo per raccontare cosa sta succedendo dentro la propria catena di sviluppo software da quando l’intelligenza artificiale è entrata stabilmente nel processo di revisione del codice. Non si tratta di un aggiornamento straordinario né di una singola patch monstre, ma di un ritmo di correzioni che negli ultimi mesi è cresciuto in modo evidente rispetto al passato.

Il motore di questa accelerazione è un sistema multi agente, cioè un insieme di agenti software basati su IA che lavorano in parallelo su porzioni diverse dello stesso problema. Uno cerca, uno analizza, un altro propone la correzione. Il risultato è che debolezze che prima potevano restare nascoste per mesi tra milioni di righe di codice vengono individuate e sistemate in tempi molto più stretti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona la caccia automatica ai bug

L’idea di fondo non è nuova, perché strumenti di analisi statica e fuzzing esistono da anni nelle grandi aziende del software. La differenza sta nella scala e nella capacità di comprensione del contesto. Un agente basato su modelli linguistici non si limita a segnalare che una funzione sembra sospetta, ma prova a spiegare perché quel pezzo di codice può diventare una falla di sicurezza sfruttabile, e in molti casi arriva a suggerire direttamente la modifica da applicare. Il punto interessante è proprio la struttura multi agente. Invece di un unico modello che tenta di fare tutto, il carico viene distribuito. Alcuni agenti si occupano della scoperta, altri della verifica, altri ancora del controllo incrociato per evitare i famosi falsi positivi, che nel campo della sicurezza informatica sono un problema serio quanto le vulnerabilità stesse. Segnalare troppo e male significa far perdere tempo agli sviluppatori umani, che restano comunque l’ultimo anello della catena e devono validare ciò che l’IA propone.

Perché quel numero conta più di quanto sembri

Novecento e passa correzioni non vanno lette come una fotografia di un sistema operativo pieno di buchi. Windows è una base di codice enorme, stratificata, con componenti che convivono da decenni per garantire la compatibilità con software e hardware datati. In un contesto simile le vulnerabilità esistono per definizione, e il vero indicatore di salute non è quante ce ne sono, ma quanto velocemente vengono trovate e chiuse prima che qualcuno le sfrutti.

Qui sta il cambio di passo. Ridurre la finestra temporale tra la nascita di un bug e la sua correzione significa togliere spazio di manovra a chi cerca di sfruttare quelle debolezze, dai gruppi criminali che rivendono exploit fino agli attacchi mirati contro infrastrutture aziendali. La sicurezza informatica è in larga parte una gara di velocità, e automatizzare la parte più noiosa e ripetitiva della ricerca dei difetti sposta l’equilibrio.

Resta il fatto che l’intelligenza artificiale in questo scenario non sostituisce nessuno. Gli agenti fanno il lavoro sporco su volumi che nessun team umano potrebbe coprire, mentre le decisioni delicate, quelle che riguardano l’impatto di una patch sul funzionamento del sistema, continuano a passare dalle mani degli ingegneri. La differenza è che oggi quegli ingegneri arrivano al tavolo con una lista di problemi già filtrata, documentata e in molti casi corredata da una proposta di soluzione pronta da valutare. Il numero di patch distribuite da Microsoft continua quindi a salire, e il merito va attribuito meno alla scoperta improvvisa di nuovi difetti e più a un metodo di lavoro che ha cambiato marcia.