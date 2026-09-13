Physint da PlayStation a Xbox: Kojima trova un nuovo editore

Il passaggio di Physint da PlayStation a Xbox è uno di quei ribaltamenti che nell’industria dei videogiochi si vedono raramente, soprattutto con questa velocità. Il nuovo action espionage firmato Hideo Kojima, dato per certo come esclusiva Sony, cambia editore e trova casa sotto l’ala di Microsoft, che ha ufficializzato l’accordo dopo mesi di trattative tenute lontano dai riflettori. Un finale che chiude un capitolo piuttosto turbolento, durante il quale la stessa sopravvivenza del progetto è stata appesa a un filo.

Il punto di rottura arriva a metà giugno di quest’anno, quando PlayStation Studios comunica in modo del tutto inatteso a Kojima Productions la cancellazione di Physint. Per il game designer giapponese si tratta di un colpo pesante, considerando il peso che quel titolo aveva sia sul piano personale sia per lo studio, definito senza giri di parole un progetto fondamentale. Nessuna polemica urlata, va detto, ma parole misurate che raccontano comunque una vicenda tutt’altro che serena.

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Tre mesi per trovare un nuovo editore

Da quella comunicazione in poi comincia una fase di ricerca serrata. Secondo la ricostruzione dello stesso Kojima, sono servite circa tre mesi di consultazioni con diverse realtà del settore prima di individuare in Xbox l’interlocutore capace di condividere una visione comune sul futuro del gioco. Il dettaglio più rilevante, in tutto questo, è che lo sviluppo non si è mai interrotto: il team ha continuato a lavorare mentre le trattative andavano avanti, e questo spiega perché il progetto arriva sul nuovo fronte senza dover ripartire da zero.

La posizione di Sony è arrivata con un comunicato ufficiale dai toni decisamente più istituzionali, che però conferma la sostanza della rottura. PlayStation Studios ha parlato di una decisione difficile, presa dopo un’attenta valutazione, ribadendo comunque la stima per la visione creativa dell’autore. L’azienda giapponese ha tenuto a precisare che il rapporto con lo studio indipendente rimane solido, appoggiandosi a tre decenni di collaborazione che hanno contribuito a ridefinire interi generi videoludici, e ha lasciato aperta la porta a collaborazioni future.

Cosa cambia con l’accordo Microsoft

Sul versante Microsoft l’intesa va oltre il semplice accordo di publishing. Asha Sharma, CEO di Xbox, ha commentato l’operazione insistendo sul concetto di libertà creativa: i creatori possono scegliere dove e come realizzare le proprie idee, ha spiegato, aggiungendo che l’azienda si considera onorata della scelta di Kojima San di sviluppare Physint insieme a Kojima Productions. Il ragionamento è chiaro: l’ambizione dello studio nel sovvertire le convenzioni di genere rispecchia il tipo di creatività che Xbox intende sostenere.

Kojima ha inquadrato tutto come un’estensione naturale di un rapporto già in piedi, quello nato attorno a OD, il progetto horror in sviluppo per la piattaforma Microsoft. La collaborazione con Xbox, ha dichiarato, si allarga adesso oltre quel titolo, con l’intenzione dichiarata di continuare a ridefinire l’action espionage rivolgendosi a un pubblico globale.

C’è poi un aspetto che allarga ulteriormente il perimetro dell’accordo. Nella nota ufficiale di Microsoft si legge che la partnership tra le due realtà non si fermerà ai videogiochi, ma toccherà anche cinema e televisione. L’obiettivo messo nero su bianco è portare le storie firmate Kojima Productions davanti a un pubblico più vasto, utilizzando linguaggi narrativi diversi da quelli abituali del gaming. Del contenuto effettivo di Physint, invece, si sa ancora molto poco. Il genere dichiarato è quello action espionage, e a questo si aggiungono soltanto alcuni dettagli minori emersi in passato, come la ricerca da parte di Kojima di un antagonista con caratteristiche molto particolari. Con il trasloco sotto l’insegna Xbox, in ogni caso, il progetto sembra aver ritrovato la stabilità necessaria per proseguire verso l’uscita senza altri scossoni.