Excel canvas, Copilot trasforma i dati in report che si aggiornano da soli

Chi lavora spesso con i fogli di calcolo sa che ordinare i numeri è solo la prima metà della fatica, perché poi arriva il momento di renderli leggibili a qualcun altro. Ed è proprio qui che si inserisce Excel canvas, la nuova funzione firmata Microsoft che sfrutta Copilot per trasformare in automatico i dati di un foglio in una visualizzazione interattiva, senza costruire grafici e tabelle uno per uno. Il nome è comparso nella roadmap ufficiale AI at Work, il documento con cui l’azienda tiene aggiornati utenti e imprese sulle novità legate all’intelligenza artificiale in arrivo negli strumenti di lavoro.

La data indicata per il lancio è settembre 2026, con disponibilità sia sulla versione desktop sia su quella web. Due binari paralleli, quindi, senza la solita attesa di mesi per chi lavora dal browser. Il concetto di base è semplice da spiegare e potenzialmente pesante nelle conseguenze pratiche, soprattutto per chi ogni settimana o ogni mese si ritrova a mettere insieme lo stesso identico report cambiando solo le cifre.

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Come funziona Excel canvas

Il meccanismo, almeno sulla carta, è lineare. Copilot analizza i dati presenti nel foglio di lavoro e restituisce una pagina visiva costruita su misura, con grafici, metriche e informazioni chiave già formattate e pronte da mostrare a colleghi, clienti o superiori. Non un file separato da aggiornare a mano, ma una specie di livello parallelo che vive accanto ai numeri.

La parte interessante arriva dopo. Questa canvas non resta ferma nel tempo, perché si aggiorna da sola ogni volta che i dati nel foglio cambiano. Nessun passaggio manuale, nessun copia e incolla dentro una presentazione, nessuna verifica dell’ultimo minuto per capire se il grafico rispecchia ancora la realtà. Un report che si mantiene aggiornato mentre il lavoro procede, in sostanza, che è esattamente il tipo di automazione che in molti uffici viene rincorsa da anni con soluzioni artigianali e formule complicate.

Modifiche via chat, senza menu da esplorare

C’è poi il capitolo personalizzazione, quello che di solito fa la differenza tra uno strumento comodo e uno strumento che finisce nel dimenticatoio dopo due settimane. Se il risultato prodotto non convince, la correzione avviene parlando con Copilot. Basta chiedere di cambiare il tipo di grafico, di aggiungere una metrica, di riorganizzare la disposizione degli elementi. Niente pannelli nascosti, niente sequenze di clic da memorizzare, solo una conversazione in linguaggio naturale.

È un approccio che Microsoft sta spingendo un po’ ovunque nella propria suite, ma dentro Excel assume un peso particolare, perché il foglio di calcolo resta uno degli strumenti più diffusi e allo stesso tempo più ostici da padroneggiare fino in fondo. La distanza tra chi conosce a memoria le tabelle pivot e chi si limita alle somme è enorme, e una funzione del genere prova a ridurla parecchio.

Il potenziale risparmio di tempo riguarda soprattutto due categorie ben precise. Da un lato chi produce report periodici, con cadenza fissa e struttura sempre uguale. Dall’altro chi gestisce dashboard condivise con i team di lavoro, dove il valore sta proprio nell’avere numeri freschi senza dover rincorrere ogni singolo aggiornamento. Ore di lavoro che, se il sistema funziona come promesso, semplicemente smettono di esistere.

L’appuntamento resta fissato a settembre 2026, quando Excel canvas arriverà sui due fronti annunciati e permetterà di capire quanto la resa reale si avvicini a quella descritta nella roadmap.