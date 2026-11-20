La prossima generazione di smartphone Samsung potrebbe portare con sé un dettaglio estetico molto atteso: Galaxy S27 Ultra, o comunque almeno uno dei modelli della famiglia Galaxy S27, dovrebbe adottare un display con cornici ridotte all’estremo. Le informazioni circolate finora non specificano con certezza quale dispositivo riceverà questa novità, ma è piuttosto naturale immaginare che la scelta ricada sul top di gamma, cioè proprio sulla variante Ultra. Anche l’espressione “ridotte all’estremo” resta difficile da tradurre in una misura precisa, visto che nessun valore concreto è emerso dalle indiscrezioni.

Per avere un termine di paragone conviene guardare a quello che succede altrove. I modelli più recenti dei produttori cinesi sono già riusciti a scendere sotto la soglia del millimetro netto, anche se di pochissimo. Una corsa alla cornice più sottile che va avanti da tempo e che vede Samsung non certo in ritardo, perché già Galaxy S26 Ultra se la cava piuttosto bene con bordi che si aggirano tra 1,1 e 1,2 mm. Il margine di miglioramento quindi esiste, ma si gioca su frazioni di millimetro.

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Una nuova tecnologia per i pannelli di Galaxy S27

La notizia arriva dalla Corea del Sud ed è considerata generalmente attendibile. Alla base ci sarebbero informatori interni a uno dei fornitori di Samsung, anche se oltre questo punto i dettagli si fanno decisamente più scarsi. Non si conoscono specifiche tecniche, nomi dei componenti o tempistiche precise. Quello che appare abbastanza chiaro è che si tratta di una nuova tecnologia, con ogni probabilità un metodo di fabbricazione dei pannelli diverso e più sofisticato rispetto a quanto visto finora, almeno per quanto riguarda gli smartphone dell’azienda coreana.

C’è però un aspetto da non sottovalutare. Le stesse indiscrezioni non danno per scontato che questa soluzione debutti già sulla serie Galaxy S27. Potrebbe benissimo arrivare più avanti, su una generazione successiva, nel caso in cui il processo produttivo non fosse pronto in tempo o richiedesse ulteriori affinamenti. Insomma, l’idea c’è e il lavoro sembra avviato, ma il calendario rimane tutt’altro che definito.

Il nodo del modello Pro e la strategia a quattro dispositivi

Una domanda sorge spontanea: anche il nuovo modello Pro, che dovrebbe fare il suo debutto assoluto nella gamma, riceverà questo tipo di schermo? Molto dipende naturalmente dal fatto che arrivi davvero nei tempi previsti. Le mosse di Samsung sembrano sempre più orientate a replicare la strategia di Apple basata su quattro dispositivi, cioè sostanzialmente due modelli proposti ciascuno in due taglie differenti.

Il parallelo con la casa di Cupertino però non è perfetto. Tra Pro e Ultra potrebbero esserci alcune differenze ulteriori, al di là di quelle legate inevitabilmente alle dimensioni. Una delle più evidenti riguarda la S Pen, che sul Pro non dovrebbe essere supportata e rimarrebbe quindi una prerogativa esclusiva della versione più costosa. Anche il capitolo legato al Privacy display appare ancora piuttosto incerto, e non è chiaro se questa funzione verrà estesa a entrambi i modelli oppure riservata soltanto a Galaxy S27 Ultra.

Se le cornici ultrasottili dovessero finire solo sul modello di punta, diventerebbero un ulteriore elemento di distinzione all’interno della gamma, accanto alla penna e alle altre caratteristiche premium. Al momento però non esistono conferme in un senso o nell’altro, e anche l’eventuale presenza della nuova tecnologia sul Pro resta tutta da verificare.

Fonte: TecnoAndroid