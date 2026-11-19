TCL P80 Ultra 5G scende al suo minimo storico su Amazon, dove la versione da 512GB in colorazione Bordeaux viene proposta a 447,49€ invece dei 599,99€ previsti dal listino ufficiale. Parliamo di uno smartphone di fascia media che porta in dote soluzioni fino a poco tempo fa riservate ai modelli top di gamma, come un teleobiettivo periscopico da 50MP e uno schermo capace di trasformarsi in un pannello a inchiostro elettronico con la semplice pressione di un tasto fisico. Per questo dispositivo un prezzo così basso non era mai comparso prima, e il taglio rispetto al listino è decisamente importante.

Il display NXTPAPER, vero cuore del telefono

Il punto di forza principale è il pannello AMOLED NXTPAPER da 6,83 pollici, presentato come il primo al mondo a unire la resa cromatica tipica dell’OLED a un trattamento pensato espressamente per il comfort visivo. La risoluzione è di 1,5K (2772 x 1280 pixel) con una densità di 447 ppi, la frequenza di aggiornamento arriva a 120 Hz e la luminosità di picco dichiarata tocca addirittura 3.200 nit.

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I valori sulla carta raccontano però solo una parte della storia. La superficie presenta un’incisione nanometrica antiriflesso, mentre una struttura a dieci strati riduce l’emissione di luce blu sotto il 3% e il dimming PWM supera i 3.000 Hz. Sono dettagli che collocano questo schermo tra i più riposanti mai visti su un telefono. C’è poi il tasto fisico NXTPAPER Key, che consente di passare all’istante alla modalità a inchiostro elettronico, comoda per le sessioni di lettura più lunghe. Attivando la variante più spinta, chiamata Max Ink Mode, l’autonomia può allungarsi fino a 7 giorni.

Fotocamere, prestazioni e resistenza

Sul versante fotografico l’elemento che distingue davvero TCL P80 Ultra 5G è il teleobiettivo periscopico da 50MP, con zoom ottico 3x e zoom lossless fino a 6x, entrambi supportati dalla stabilizzazione ottica. Accanto trovano posto un sensore principale da 50MP con apertura f/1.88 e un ultragrandangolare da 8MP, una dotazione piuttosto completa per la categoria di appartenenza.

A muovere il tutto ci pensa il processore MediaTek Dimensity 7400 Elite realizzato a 4nm, abbinato a 8GB di RAM che possono essere estesi virtualmente fino a 24GB. La batteria è generosa, con una capacità di 5.800 mAh e la ricarica rapida a 45W. Completano il quadro la certificazione IP68, che protegge il dispositivo da acqua e polvere, e la conformità allo standard militare MIL STD 810H, pensato per garantire una buona robustezza anche nell’uso quotidiano più intenso.

Quanto si risparmia con l’offerta su Amazon

La configurazione con 512GB di memoria in colorazione Bordeaux ha un prezzo di listino pari a 599,99€. Su Amazon il telefono è ora disponibile a 447,49€, con uno sconto del 25% che corrisponde alla cifra più bassa mai registrata per questo modello. Il risparmio supera quindi i 150€ e rende lo smartphone ancora più appetibile nei confronti dei rivali della stessa fascia di prezzo.

La promozione è attiva su Amazon.it, ma vista la portata del ribasso e l’interesse che un dispositivo con queste caratteristiche tende a suscitare, le scorte potrebbero esaurirsi in tempi piuttosto rapidi.

Fonte: TecnoAndroid