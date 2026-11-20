Chi pubblica contenuti su Instagram conosce bene la frustrazione di ritrovare un proprio filmato sul profilo di qualcun altro, senza alcun credito e senza che nessuno abbia mai chiesto il permesso. Per arginare il fenomeno dei video copiati la piattaforma sta per lanciare uno strumento chiamato content protection, pensato per automatizzare quel lavoro di sorveglianza che finora ricadeva interamente sulle spalle dei creator. La funzione non è del tutto inedita perché era già disponibile su Facebook, e adesso approda anche sul social fotografico di casa Meta.

Si tratta di un passo atteso da parecchio tempo. La tutela delle opere originali su Instagram è sempre dipesa dalla buona volontà degli utenti e dalle segnalazioni manuali, con risultati che spesso lasciavano a desiderare. L’accesso alla novità però non è aperto a tutti. Conta il rispetto di alcuni criteri di idoneità legati all’originalità e all’integrità del profilo. Gli account selezionati ricevono una notifica nel feed delle attività, ma la disponibilità si può controllare anche in autonomia dal pannello professionale, nella sezione Strumenti. Chi non è ancora stato abilitato ha comunque la possibilità di inoltrare una richiesta di accesso.

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Come funziona la protezione dei contenuti su Instagram

Una volta attivato, il sistema lavora da solo. Ogni video originale pubblicato da quel momento in avanti viene monitorato sia su Instagram sia su Facebook grazie alla stessa tecnologia di riconoscimento visivo impiegata dal Rights Manager di Meta. Per i filmati caricati in passato serve invece un piccolo intervento manuale, visto che vanno selezionati e protetti uno alla volta.

Quando lo strumento individua una corrispondenza arriva una notifica con alcuni dettagli utili, cioè il numero di visualizzazioni raccolte dalla copia e quanti follower conta il profilo che l’ha pubblicata. A quel punto la palla passa all’autore del contenuto, che può scegliere tra quattro strade diverse.

“Monitora” lascia visibile il video e permette di seguirne l’andamento. È l’opzione predefinita.

“Nascondi a tutti” fa sparire il duplicato da Instagram e Facebook senza che l’account responsabile riceva una penalizzazione diretta.

“Aggiungi link di credito” vale per le corrispondenze trovate su Instagram e applica un’etichetta “originale di” che rimanda al video o al profilo di chi lo ha realizzato.

“Rilascia la corrispondenza” chiude la segnalazione e il filmato rimane visibile.

Non mancano gli accorgimenti per evitare i falsi positivi. Chi ha già concesso a qualcuno il permesso di utilizzare i propri contenuti, che sia un secondo profilo personale, un collaboratore o un brand, può inserirlo in una lista di profili autorizzati. C’è poi una tutela pensata per la situazione opposta. Se qualcun altro ha protetto un video prima del legittimo proprietario, quest’ultimo può aprire una contestazione di proprietà direttamente dallo strumento oppure rivolgersi al Centro per la Proprietà Intellettuale.

Il fronte dell’intelligenza artificiale

L’aspetto più interessante dell’intera operazione riguarda però l’intelligenza artificiale. Instagram ha cominciato a sperimentare con un gruppo ristretto di creator un sistema capace di individuare i video che riprendono le parole di un filmato originale anche quando le immagini sono state completamente rimpiazzate da contenuti generati dall’AI. In termini pratici, se qualcuno si appropria della voce o del testo di un autore e ci costruisce sopra un video sintetico, lo strumento dovrebbe comunque riconoscere la corrispondenza.

Si tratta di un problema concreto e in costante crescita, che i metodi di controllo tradizionali faticano a intercettare proprio perché la parte visiva cambia del tutto. Meta ha fatto sapere di voler estendere questa capacità di rilevamento il prima possibile a tutti i creator iscritti alla content protection.

Fonte: TecnoAndroid