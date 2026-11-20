Tra le occasioni più interessanti di questo Black Friday spicca il DualSense Galactic Purple, che su Amazon scende a 49,99 euro e tocca così il suo prezzo minimo storico. La variante viola galattico del controller PS5 ufficiale non era mai stata proposta a una cifra così bassa. Per chi aspettava il momento giusto per aggiungere un secondo pad alla propria postazione, o semplicemente per mandare in pensione quello standard e passare a una colorazione più particolare, l’occasione è di quelle concrete.

DualSense Galactic Purple, stessa tecnologia con un look diverso

Dietro il viola intenso abbinato ai dettagli neri non si nasconde nessuna versione ridotta. DualSense Galactic Purple offre esattamente le stesse tecnologie del modello classico, senza rinunce. Il cuore dell’esperienza resta il feedback aptico insieme ai grilletti adattivi dinamici, due funzioni che sfruttano attuatori doppi e vibrazioni calibrate per restituire sensazioni diverse in base a ciò che succede sullo schermo. Si va dalla tensione di un arco pronto a scoccare fino alla resistenza del terreno sotto i piedi del personaggio.

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Il pad integra anche un microfono con tasto MUTE dedicato, comodo per le chat vocali al volo senza dover indossare le cuffie. Accanto trovano posto un jack audio da 3,5 mm e un altoparlante che in alcuni giochi selezionati aggiunge effetti sonori diffusi direttamente dal controller. Sul fronte tecnico la dotazione comprende la connessione wireless Bluetooth con porta USB Type C per la ricarica e una batteria agli ioni di litio da 1560 mAh. Il peso si aggira attorno ai 280 grammi e a bordo ci sono accelerometro e giroscopio per il controllo di movimento, oltre al touchpad integrato, ai joystick analogici migliorati e alla retroilluminazione a LED che serve a identificare il giocatore.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la compatibilità multipiattaforma. Oltre che con PS5, il controller funziona con PC, Mac e dispositivi mobili, e questo lo rende una soluzione versatile anche per chi gioca in cloud o sfrutta lo streaming remoto. L’unico punto da tenere d’occhio riguarda l’autonomia, un po’ più contenuta rispetto ai pad della generazione precedente. Si tratta di una conseguenza diretta dei maggiori consumi richiesti dal feedback aptico e dai grilletti adattivi.

Il prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Le cifre sono piuttosto eloquenti. DualSense Galactic Purple passa dal prezzo di listino di 74,99 euro a 49,99 euro su Amazon, con uno sconto del 33% che equivale a un risparmio netto di 25 euro. È la quotazione più bassa mai registrata per questa specifica colorazione, che in passato era rimasta su livelli decisamente più alti anche durante altre promozioni.

L’offerta è attiva su Amazon.it ed è legata al periodo del Black Friday, per cui la disponibilità potrebbe durare poco. Per chi cerca un secondo controller PS5 di qualità o vuole semplicemente distinguersi con un design originale, questo rappresenta con buona probabilità il momento più conveniente dell’anno per l’acquisto, con il pad viola proposto a 49,99 euro invece di 74,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid