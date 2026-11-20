Una build di GTA 6 per Xbox sarebbe finita online, almeno stando a quanto sostiene il leaker che da settimane tiene sotto pressione Rockstar Games. Il gruppo hacker noto come Cyberleek afferma di aver messo in circolazione un pacchetto da circa 200 GB di dati, aggiornato a novembre 2026, al quale mancherebbe soltanto l’eseguibile principale. Si tratta di un dettaglio tutt’altro che marginale, perché senza quel file il gioco semplicemente non può essere avviato e i dati condivisi restano, per ora, inutilizzabili.

Sul sito del collettivo è comparso un collegamento chiamato “XBOX BUILD 1.0.2.1 (NOV 2026”, e alcune immagini circolate sui social sembrano confermare che i file diffusi appartengano davvero a una versione di Grand Theft Auto VI pensata per la console Microsoft. Il tono del comunicato non lascia spazio a molte interpretazioni. “È fatta”, scrive il gruppo. “CL possiede la build completa di novembre 2026 di Grand Theft Auto VI e la sta distribuendo tramite torrent. Adesso. Tutti i file tranne uno: l’eseguibile principale, che è stato trattenuto con un conto alla rovescia.”

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Il conto alla rovescia e l’ipotesi di una versione emulata

Proprio quel file mancante è il fulcro dell’intera vicenda. Cyberleek ha fatto sapere di voler rilasciare anche l’eseguibile in un secondo momento, accompagnando l’attesa con un timer che, nel caso in cui il piano degli hacker andasse davvero in porto, potrebbe cambiare parecchie cose. La tappa successiva immaginata dal gruppo, infatti, non riguarda più soltanto la console.

Secondo i responsabili del leak, con una build Xbox completa a disposizione la community sarebbe in grado di realizzare una versione emulata su PC nel giro di una settimana. L’obiettivo dichiarato è raggiungere prestazioni paragonabili a quelle viste su PS5 e Xbox Series X|S, quindi intorno ai 30 frame al secondo. Tempi molto stretti, insomma, e un traguardo tecnico che il collettivo presenta come già alla portata degli appassionati.

Come già successo in altre occasioni, anche stavolta l’operazione non sembra mossa soltanto dalla ricerca di visibilità. Nel messaggio torna infatti a comparire il token di criptovaluta legato al gruppo, con una condizione piuttosto chiara. Qualora il suo valore dovesse crescere fino a una determinata soglia, il file eseguibile verrebbe pubblicato in anticipo rispetto alla scadenza fissata dal conto alla rovescia. Un meccanismo che lega di fatto la diffusione del gioco all’andamento della moneta digitale promossa dagli stessi hacker.

La protesta contro il digitale e la contromossa di Take Two

Nella stessa comunicazione Cyberleek ha accennato anche alla possibilità di procurarsi una build per PS5, nel caso in cui quella destinata alla piattaforma Microsoft non risultasse sfruttabile. Il gruppo ha poi ribadito le ragioni della propria iniziativa, descritta come una forma di contestazione nei confronti della scelta di Rockstar Games di pubblicare il titolo esclusivamente in formato digitale, senza alcuna edizione fisica.

Dall’altra parte il publisher non sta certo restando a guardare. Take Two ha già confermato che le indagini per individuare chi si nasconde dietro le precedenti fughe di notizie stanno procedendo a ritmo sostenuto. L’azienda ha depositato diverse richieste di citazione in giudizio nei confronti di Discord, con l’obiettivo di ottenere informazioni relative a specifici server e account collegati alla diffusione del materiale riservato su GTA 6.

Fonte: TecnoAndroid