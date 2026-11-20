Il ritorno del drago viola ha finalmente un palcoscenico preciso. Spyro: A Realm Beyond sarà infatti presentato durante i The Game Awards 2026, la cerimonia in programma nella notte fra il 10 e l’11 dicembre a partire dall’1.30 ora italiana. L’annuncio arriva direttamente da Toys for Bob e Activision e lascia immaginare un nuovo trailer, magari accompagnato da qualche sequenza di gameplay capace di mostrare il gioco finalmente in movimento.

Per tenere viva l’attesa il publisher ha deciso di non presentarsi a mani vuote e ha diffuso una serie di screenshot inediti. “I The Game Awards 2026 sono ormai alle porte e Spyro si sta preparando a entrare in azione”, ha dichiarato Activision in una nota, aggiungendo che prima di arrivare all’appuntamento c’era spazio per uno sguardo ad alcune immagini di A Realm Beyond.

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Le Painted Plains si mostrano in anteprima

Le nuove immagini sono dedicate all’area delle Painted Plains, una zona che i più attenti potrebbero aver già intravisto nel numero commemorativo della rivista Xbox realizzato per il suo venticinquesimo anniversario. Activision non ha nascosto l’entusiasmo e ha parlato apertamente della prima avventura completamente inedita di Spyro da quasi vent’anni, rivolgendosi a chi non vede l’ora di scoprire qualcosa in più.

La particolarità del materiale sta nel confronto diretto fra concept art e grafica di gioco. Gli scatti mettono una accanto all’altra le illustrazioni preparatorie e la resa finale, e lasciano intravedere un mondo molto colorato e allegro, pensato per essere esplorato in lungo e in largo durante la campagna. Un’impostazione che sembra riprendere lo spirito vivace che da sempre accompagna la serie, senza però limitarsi a copiarlo.

Un nuovo capitolo firmato Toys for Bob

Annunciato lo scorso giugno, il nuovo titolo segna il ritorno da protagonista del celebre drago viola dopo quasi due decenni. A occuparsene è Toys for Bob, lo stesso team che ha curato la raccolta Spyro: Reignited Trilogy. Si tratta quindi di uno studio che conosce bene il franchise e che, con questo progetto, punta a spingersi oltre quanto fatto in passato, per esempio concedendo al personaggio la possibilità di volare liberamente nei cieli.

L’obiettivo degli sviluppatori è recuperare quella sensazione di fluidità che ha sempre caratterizzato le avventure di Spyro. Al classico repertorio del draghetto, fatto di cariche e salti, si aggiungeranno però alcune meccaniche inedite che, secondo gli autori, hanno un grande potenziale. Praticamente la base resta familiare, ma con qualche strumento in più a disposizione del giocatore.

Nelle ultime ore sono emersi anche nuovi dettagli sull’ambientazione, sul volo e sul gameplay di Spyro: A Realm Beyond, insieme a qualche anticipazione sulla trama. La storia porterà il protagonista a esplorare un mondo sconosciuto e ad affrontare l’invasione degli Scavs, una forza oscura e aggressiva che minaccia l’equilibrio di quelle terre.

Al momento l’uscita è prevista per la primavera del 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Una data ufficiale non è ancora stata comunicata, ma la serata dei The Game Awards 2026 potrebbe essere proprio l’occasione scelta per svelarla al pubblico.

Fonte: TecnoAndroid