Google ha lanciato Gemini 4 Neon, un nuovo modello di intelligenza artificiale disponibile per gli abbonati Google AI Pro direttamente all’interno dell’app Gemini. Detta così sembrerebbe una delle tante novità che arrivano da Mountain View, ma c’è un dettaglio che salta subito all’occhio. Si tratta infatti del quarto modello della famiglia Gemini 4 presentato nel giro di appena sette settimane. Prima di Neon erano già arrivati Argon, Carbon e Hydrogen, e a questo punto tenere il conto comincia a richiedere un minimo di attenzione.

Il ritmo è decisamente serrato. Quattro modelli in meno di due mesi significano una novità ogni due settimane circa, una cadenza che dice molto sulla velocità con cui Google sta portando avanti il proprio progetto di IA. Chi segue il settore da vicino ci è ormai abituato. Chi invece apre l’assistente per scrivere una mail o organizzare una giornata potrebbe trovarsi un po’ spaesato davanti a tutti questi nomi che si susseguono uno dopo l’altro.

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Argon, Carbon, Hydrogen e adesso Gemini Neon

Mettendo in fila le varie versioni di Gemini 4 si nota subito un filo comune. Argon, Carbon, Hydrogen e Neon richiamano tutti elementi della tavola periodica, una scelta che dà una certa coerenza alla serie. Il problema è che dal solo nome non si capisce granché. Non c’è un numero progressivo che indichi quale sia il più recente o il più potente, né una sigla che faccia intuire a cosa serva ciascun modello. Per orientarsi bisogna ricordare l’ordine di uscita, e con quattro lanci così ravvicinati non è proprio immediato.

È qui che nasce un po’ di confusione. Una gamma che si allarga così in fretta rischia di diventare difficile da leggere per l’utente medio, quello che non passa le giornate a confrontare le versioni dei modelli linguistici ma vuole semplicemente sapere quale strumento ha davanti. Il punto non riguarda tanto la qualità dei singoli modelli quanto la chiarezza dell’offerta nel suo insieme. Quattro nomi in sette settimane rappresentano parecchio da assimilare, anche per chi mastica la materia.

Chi può usare Gemini 4 Neon

Per quanto riguarda l’accesso, Gemini 4 Neon è riservato agli iscritti a Google AI Pro, il piano a pagamento dedicato all’intelligenza artificiale del colosso californiano. Il modello si trova all’interno dell’app Gemini, quindi non serve passare da strumenti esterni o piattaforme pensate per sviluppatori. Chi ha già un abbonamento attivo lo ritrova nello stesso ambiente in cui usa abitualmente l’assistente.

La scelta di legare il nuovo arrivato all’abbonamento conferma il ruolo centrale che Google AI Pro sta assumendo nella strategia dell’azienda. Le novità più recenti passano proprio da lì, e gli abbonati sono i primi a poterle provare. Per chi non ha sottoscritto il piano, invece, Neon resta per ora fuori portata.

Con questo lancio la famiglia Gemini 4 sale a quota quattro modelli. Argon, Carbon e Hydrogen avevano aperto la strada, Neon è l’ultimo ad aggiungersi alla lista. Il tutto in sette settimane, un arco di tempo inferiore ai due mesi in cui Google ha presentato una nuova versione dopo l’altra, rendendo la propria offerta di intelligenza artificiale sempre più ampia e, inevitabilmente, un po’ più complicata da seguire.

Fonte: TecnoAndroid