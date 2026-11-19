Da oggi l’abbonamento Google AI Ultra include YouTube Premium Family, cioè il piano pensato per condividere i vantaggi della piattaforma video con il resto della famiglia. Fino a poco tempo fa chi sottoscriveva il livello più alto dell’offerta di intelligenza artificiale di Google doveva accontentarsi della versione Individual, valida per una sola persona. Con l’aggiornamento annunciato il 18 novembre 2026 il quadro cambia e il pacchetto diventa decisamente più ricco.

Il nuovo vantaggio riguarda entrambe le varianti del piano. C’è AI Ultra 5x, proposto negli Stati Uniti a EUR 91 al mese (circa 86 euro al cambio attuale), e c’è AI Ultra 20x, che sale a EUR 182 mensili, più o meno 172 euro. In tutti e due i casi l’abbonato si ritrova incluso il pacchetto familiare di YouTube senza costi aggiuntivi.

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Cosa offre YouTube Premium Family dentro AI Ultra

Acquistato separatamente, YouTube Premium Family costa EUR 25 al mese, circa 23 euro. Permette di aggiungere fino a cinque membri della famiglia che vivono nella stessa abitazione, e ciascuno di loro ottiene gli stessi benefici del titolare. Parliamo di YouTube e YouTube Music senza pubblicità, con la possibilità di continuare l’ascolto in background mentre si usano altre app e di scaricare i contenuti per guardarli o ascoltarli offline. Nel pacchetto rientrano anche altre funzioni come Ask Music, lo strumento dedicato alla parte musicale del servizio.

Il confronto con il piano inferiore aiuta a capire quanto pesi questa novità. AI Pro, che costa EUR 18 al mese (circa 17 euro), comprende soltanto Premium Lite. Si tratta di una formula ridotta che lascia fuori tutti i vantaggi legati a YouTube Music, quindi niente musica senza annunci e niente funzioni extra per l’ascolto. La distanza tra i due livelli adesso si vede in modo piuttosto netto anche sul fronte dell’intrattenimento e non solo su quello dell’intelligenza artificiale.

Perché il passaggio da Pro a Ultra diventa più interessante

Secondo Google si trattava di una delle funzioni più richieste dagli utenti. L’aggiunta rende il salto da Pro a Google AI Ultra più convincente soprattutto per due categorie di persone, ovvero chi ha bisogno di molto spazio di archiviazione e chi utilizza parecchio Gemini e ha in casa diversi familiari con cui condividere l’abbonamento a YouTube.

Anche lo spazio di archiviazione gioca la sua parte in questo ragionamento. Esiste infatti una versione di AI Pro con 10 TB che costa EUR 46 al mese, circa 43 euro. AI Ultra 5x porta lo spazio disponibile a 20 TB mentre AI Ultra 20x arriva fino a 30 TB. Per chi era già orientato verso un piano con tanta memoria, la differenza di prezzo con il livello superiore si giustifica ora anche con un abbonamento familiare che da solo avrebbe un costo non trascurabile.

Il dettaglio interessante è che il vantaggio non resta confinato al singolo utente. Con il piano Family l’intero nucleo domestico, fino a sei persone contando il titolare, può sfruttare YouTube Premium e YouTube Music senza annunci, cosa che con la vecchia formula Individual non era possibile.

La mossa arriva in un momento in cui i servizi in abbonamento di YouTube stanno crescendo parecchio. Alla fine di ottobre Google ha comunicato di aver raggiunto quota 150 milioni di abbonati a YouTube Music e Premium in tutto il mondo, conteggio che include anche le persone in periodo di prova.

Fonte: TecnoAndroid