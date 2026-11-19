Samsung starebbe preparando con la One UI 9.5 una gestione delle SIM decisamente più evoluta di quella attuale, pensata soprattutto per chi usa una eSIM oppure si affida a schede acquistate apposta per i viaggi all’estero. Le indicazioni non arrivano da un annuncio ufficiale ma da alcune stringhe individuate nel codice di una build preliminare del software. Si parla quindi di funzioni ancora in lavorazione, anche se il quadro che emerge è piuttosto chiaro e tocca un aspetto molto pratico della vita quotidiana con lo smartphone, cioè la convivenza tra più profili telefonici sullo stesso dispositivo.

SIM “Home” e “International”, una distinzione che va oltre l’etichetta

Il primo tassello riguarda la possibilità di classificare le schede in base al loro utilizzo. Samsung vorrebbe consentire di separare le SIM “Home”, destinate all’uso domestico nel proprio Paese, dalle SIM “International”, quelle che entrano in gioco durante gli spostamenti oltre confine. Detta così potrebbe sembrare una semplice questione di nomi da assegnare alle linee. In realtà il meccanismo sarebbe più articolato di quanto appaia a prima vista.

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Il sistema a cui lavora l’azienda di Seul dovrebbe infatti conservare separatamente lo storico dei consumi delle schede internazionali, tenendolo distinto da quello della linea principale. Il risultato sarebbe la possibilità di capire con maggiore precisione quanto traffico sia stato utilizzato in ogni singolo viaggio, senza dover ricostruire i dati a memoria o mettere insieme numeri sparsi. Per chi si muove spesso con una eSIM dedicata, avere i consumi divisi trasferta per trasferta renderebbe tutto molto più leggibile.

Notifiche contestuali e una cronologia dedicata nella One UI 9.5

Le stringhe di codice suggeriscono anche l’arrivo di notifiche contestuali, un dettaglio che potrebbe fare la differenza nei momenti in cui di solito ci si dimentica di cambiare impostazioni. Quando l’utente arriva in un altro Paese, la One UI 9.5 potrebbe avvisarlo che la scheda internazionale è pronta all’uso e suggerire di attivarla, così da evitare i costi di roaming. Il procedimento funzionerebbe anche al contrario. Una volta rientrati a casa, il telefono potrebbe proporre di disattivare la SIM usata in viaggio e ripristinare quella utilizzata abitualmente, senza costringere a passare manualmente dalle impostazioni di rete.

Non finisce qui, perché il produttore coreano sarebbe al lavoro anche su una vera e propria cronologia delle SIM. Le schede potrebbero essere suddivise in diverse categorie: quelle impiegate di solito, quelle in pausa, quelle pronte per essere attivate e infine quelle sfruttate nei viaggi precedenti. Una struttura del genere permetterebbe di avere sotto controllo tutti i profili registrati sul dispositivo, compresi quelli rimasti inattivi dopo un soggiorno all’estero e magari utili di nuovo in futuro.

Messe insieme, queste novità disegnano un approccio piuttosto diverso rispetto alla gestione attuale, in cui le linee vengono trattate più o meno tutte allo stesso modo. Con la One UI 9.5 le schede verrebbero invece organizzate in base allo scopo, con consumi separati, avvisi legati alla posizione e un archivio che tiene traccia del loro stato. Trattandosi di elementi scovati in una build preliminare, Samsung non ha ancora confermato né le funzioni né le tempistiche di rilascio, e alcuni dettagli potrebbero cambiare prima della distribuzione della versione definitiva del software.

Fonte: TecnoAndroid