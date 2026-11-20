Le infezioni virali potrebbero lasciare nell’organismo danni nascosti che durano ben oltre la scomparsa dei sintomi, e i vaccini sembrano in grado di evitarli. È quanto emerge da uno studio condotto sui topi dai ricercatori dell’Università Pompeu Fabra di Barcellona e pubblicato sulla rivista Cell Death & Disease. Gli animali guariti da un’infezione acuta mostravano alterazioni durature alla milza e difese indebolite, quindi più esposte a minacce future. Quelli vaccinati prima del contagio invece non hanno sviluppato nessuno di questi problemi.

Di solito un raffreddore o un virus intestinale vengono considerati disturbi passeggeri. Il virus entra nel corpo, si moltiplica, provoca qualche sintomo e alla fine viene messo sotto controllo dal sistema immunitario. Quando il malessere sparisce si dà per scontato che la guarigione sia completa, anche perché nel frattempo la risposta dell’organismo costruisce una protezione contro nuovi incontri con lo stesso patogeno. Il gruppo di ricerca ha voluto verificare se le cose stiano davvero così o se qualcosa continui ad agire in silenzio.

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Cosa lascia dietro di sé un’infezione acuta

Il lavoro è stato portato avanti dal Laboratorio di Biologia delle Infezioni dell’ateneo catalano sotto la guida di Andreas Meyerhans, professore di ricerca ICREA all’UPF. Secondo lo scienziato esiste una percezione diffusa per cui un’infezione virale acuta sarebbe un evento minore e transitorio, superato il quale il corpo torna alla normalità. Questa visione però rischia di sottovalutare effetti poco visibili e capaci di persistere a lungo dopo la fine dell’infezione stessa.

Osservando i topi dopo la guarigione, gli studiosi hanno scoperto che eliminare il virus non bastava a ripristinare il normale funzionamento delle difese. Il problema principale riguardava la milza, l’organo che coordina buona parte della risposta immunitaria. Durante la battaglia contro l’agente patogeno si era sviluppata una fibrosi, cioè un accumulo di tessuto simile a quello cicatriziale. Anche la disposizione delle cellule immunitarie all’interno dell’organo risultava sconvolta.

Queste modifiche strutturali ostacolavano le interazioni necessarie ad attivare i linfociti T, cellule specializzate fondamentali per l’immunità adattativa perché riconoscono e distruggono le cellule infettate. Il risultato era un organismo meno capace di reagire a nuove sfide, nonostante l’infezione originaria fosse ormai sotto controllo. “L’infezione può essere controllata, ma questo non significa necessariamente che l’ospite si sia ripreso del tutto” spiega Paula Cebollada Rica, prima autrice dello studio. Le conseguenze sul piano immunitario possono infatti durare oltre il periodo in cui il virus è rilevabile e lasciare gli animali in uno stato di immunodepressione.

Il ruolo protettivo della vaccinazione

Individuati questi effetti a lungo termine, il team ha cercato un modo per prevenirli puntando sulla vaccinazione, che prepara l’organismo a riconoscere un patogeno prima ancora del contagio. La differenza tra i due gruppi si è rivelata netta. I topi vaccinati prima dell’infezione non hanno mostrato né i danni alla milza né le disfunzioni osservate negli altri. L’organo conservava la sua struttura normale e i linfociti T funzionavano a livelli paragonabili a quelli di animali mai entrati in contatto con il virus.

Secondo Cebollada Rica questo significa che il vaccino non ha soltanto evitato la malattia legata all’infezione acuta ma ha anche preservato la capacità delle difese di affrontare nuove minacce. I ricercatori precisano comunque che i risultati sono stati ottenuti sui topi e non dimostrano che lo stesso accada nell’uomo. Il lavoro solleva però domande importanti su come le infezioni virali influenzino la salute immunitaria nel lungo periodo e su come i vaccini possano contribuire a proteggerla.

Lo studio arriva in un momento in cui le politiche vaccinali e la prevenzione delle malattie infettive sono sempre più condizionate da scelte politiche. Proprio per questo gli autori insistono sull’importanza delle evidenze scientifiche per comprendere fino in fondo le conseguenze delle infezioni. Per Meyerhans i benefici emersi contano non solo per l’assistenza sanitaria ma anche per il modo in cui si comunica il valore dei vaccini alla popolazione. “È importante che le persone siano consapevoli della protezione più ampia che la vaccinazione può offrire e continuino a fidarsi dei vaccini come uno degli strumenti più efficaci per prevenire le malattie” afferma il ricercatore, ricordando che le vaccinazioni garantiscono forti benefici per la salute a un costo relativamente basso per la società.

Fonte: TecnoAndroid