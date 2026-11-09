Galaxy AI a pagamento: Samsung lavora a un piano con Gen Video

Samsung starebbe preparando una versione a pagamento di Galaxy AI, la suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che il colosso coreano ha integrato nei propri dispositivi e che finora è rimasta completamente gratuita, fin dal suo debutto con la serie Galaxy S24. Le cose potrebbero cambiare già con la prossima generazione della gamma Galaxy S, perché accanto alla formula gratuita potrebbe arrivare un piano Galaxy AI Premium con abbonamento mensile o annuale e alcune funzioni extra riservate a chi decide di pagare.

Il progetto si muoverebbe su due fronti ben distinti. Da un lato l’abbonamento alzerebbe i limiti di utilizzo di strumenti già noti come Assistente foto e Assistente web, dall’altro porterebbe con sé novità precluse a chi resta sulla versione base. Il debutto, a quanto pare, passerebbe da un programma di accesso anticipato al quale gli utenti potranno aderire liberamente, e l’app stessa segnala che le eventuali somme spese durante la fase di prova verranno rimborsate una volta concluso il programma.

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Cosa cambia tra la versione gratuita e quella in abbonamento

La versione Standard continua a includere le funzioni che i possessori di uno smartphone Galaxy conoscono bene, come Assistente note, Assistente foto e Assistente web, ma anche Creative studio, Now Brief e Assistente alla scrittura, solo per citarne alcune. Come Samsung aveva promesso tempo fa, questi strumenti sono e resteranno gratuiti. C’è però un dettaglio che pesa parecchio, ovvero la presenza di limiti di utilizzo. Una volta raggiunta la soglia prevista, per andare oltre bisognerà pagare oppure sottoscrivere il piano Max, che moltiplica per quattro il numero di utilizzi concessi gratuitamente.

Il pacchetto a pagamento non si ferma qui e aggiunge tre funzioni esclusive. La prima si chiama Gen Video e viene descritta come uno strumento capace di generare video tramite intelligenza artificiale partendo dalle foto dell’utente. La seconda è Bixby Action, presentata come un sistema per automatizzare le attività tra le diverse app, anche se per ora non è affatto chiaro cosa comporti nella pratica. Chiude il gruppo Daily Briefing, che non ha ancora alcuna descrizione ma con ogni probabilità sarà qualcosa di diverso rispetto a Now Brief.

Prezzi, dispositivi compatibili e mercati coinvolti

Qualche indizio sul costo dell’abbonamento arriva da alcune stringhe di codice presenti nell’app, dove compaiono i prezzi espressi in valuta statunitense. Convertiti, si parla di circa 4,50 euro al mese oppure di circa 43 euro con fatturazione annuale. Cifre che potrebbero comunque cambiare, visto che quelle definitive arriveranno dai server di Samsung e dal Galaxy Store.

Sul fronte della compatibilità non esiste ancora un elenco ufficiale di dispositivi supportati. Un primo indizio però c’è ed è legato alla versione 20271 dell’intelligenza artificiale, un elemento che lascia pensare a un’esclusiva iniziale per la serie Galaxy S27. Terminato il periodo di accesso anticipato, la novità potrebbe poi allargarsi a un pubblico più ampio. Sui tempi di lancio non ci sono indicazioni precise, anche se presentare l’abbonamento insieme ai prossimi top di gamma avrebbe perfettamente senso per dare visibilità alle funzioni incluse.

Fonte: TecnoAndroid