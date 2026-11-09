AOC 16T40D è ufficiale, il monitor portatile OLED da 16 pollici in 16:10

AOC ha presentato ufficialmente AOC 16T40D, un monitor portatile da 16 pollici con pannello OLED in formato 16:10, connessione USB-C e scocca in alluminio, appena arrivato sul mercato cinese. Si tratta di una proposta pensata per chi lavora spesso lontano dalla scrivania ma non vuole rinunciare alla comodità di un secondo schermo accanto al portatile. Chi si muove molto per lavoro conosce bene il dilemma. I display esterni da affiancare al notebook sono ormai diffusi, ma quasi sempre costringono a scegliere tra qualità dell’immagine, peso e prezzo. Difficilmente queste tre voci riescono a convivere senza che una delle tre venga sacrificata.

Con il nuovo AOC 16T40D il produttore prova proprio a tenere insieme questi aspetti, puntando su un mix di caratteristiche che sulla carta sembra piuttosto equilibrato. Il cuore del dispositivo è lo schermo, ed è lì che si concentra l’attenzione.

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Un pannello OLED con più spazio in verticale

Credits: TecnoAndroid

La caratteristica più interessante è senza dubbio il pannello OLED, che lavora a una risoluzione di 1920 × 1200 pixel. Il formato scelto è il 16:10, un dettaglio che può sembrare marginale ma che nella pratica quotidiana fa la sua parte. Rispetto ai classici schermi Full HD, infatti, si guadagna un po’ di superficie utile in altezza.

Quello spazio extra si rivela particolarmente comodo quando si lavora su documenti lunghi, fogli di calcolo pieni di righe o pagine web da scorrere. Qualche riga in più visibile senza dover usare continuamente la rotella del mouse rende il lavoro più fluido, soprattutto in una configurazione multischermo dove il secondo display serve proprio ad avere tutto sott’occhio. Per chi è abituato a gestire più finestre in contemporanea anche fuori dall’ufficio, la proporzione 16:10 è una scelta sensata e ormai apprezzata anche su molti laptop recenti.

La diagonale da 16 pollici, poi, si colloca in una fascia che permette di affiancare il monitor portatile a gran parte dei notebook in commercio senza creare squilibri troppo evidenti tra i due schermi. L’idea di fondo resta quella di un accessorio da portare con sé, da tirare fuori in treno, in albergo o in una sala riunioni.

Colori fedeli, un punto spesso trascurato

Anche sul fronte della resa cromatica le premesse sembrano promettenti. AOC dichiara una copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3, un riferimento piuttosto ampio che indica la capacità di riprodurre una gamma di tinte ricca e variegata. A questo si aggiunge una precisione cromatica con un valore Delta E medio inferiore a 2 in modalità sRGB.

Per chi non mastica questi parametri tutti i giorni, il Delta E misura quanto i colori mostrati a schermo si discostano da quelli reali. Più il numero è basso, più l’immagine risulta fedele. Un valore sotto 2 viene generalmente considerato buono, perché le differenze diventano difficili da notare a occhio nudo.

Ed è proprio qui che il nuovo AOC 16T40D potrebbe fare la differenza. La fedeltà dei colori, infatti, rappresenta di solito uno dei punti deboli dei monitor portatili, che spesso non risultano adatti ai lavori legati alla grafica. Molti modelli di questa categoria puntano tutto su leggerezza e costi contenuti, lasciando in secondo piano la qualità del pannello. Il dispositivo di AOC prova invece a offrire qualcosa in più anche a chi deve ritoccare immagini o controllare con attenzione l’aspetto visivo di un progetto mentre è in viaggio.

Fonte: TecnoAndroid