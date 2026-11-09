ECOVACS X12 OmniCyclone Care Complete al minimo storico: 599€

Il robot aspirapolvere ECOVACS X12 OMNICYCLONE Care Complete scende su Amazon a 599€, il prezzo più basso mai registrato per questo modello di fascia alta. Rispetto al listino ufficiale lo sconto sfiora il 60%. A rendere l’offerta ancora più interessante è il fatto che riguarda proprio la configurazione più ricca della gamma 2026, quella con tutti gli accessori già inclusi. Una versione così completa non era mai stata proposta a una cifra simile.

FocusJet e aspirazione da 22.000 Pa, cosa porta di nuovo X12

Erede diretto di X11, DEEBOT X12 OmniCyclone porta al debutto la tecnologia FocusJet, la prima di questo tipo sul mercato. Il principio è piuttosto intuitivo. Il robot individua da solo le macchie secche e le tratta in anticipo con getti d’acqua pressurizzati fino a 46.000 Pa, così i residui si ammorbidiscono prima del passaggio del rullo. È una soluzione pensata per chi non vuole più chinarsi a strofinare a mano lo sporco più ostinato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Anche sul fronte della pulizia a secco i numeri sono di tutto rispetto. Si parla di una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa e di un flusso d’aria di 22 litri al secondo, merito di un motore brushless ad alta coppia e di una batteria di livello automotive. La spazzola principale adotta la tecnologia ZeroTangle 4.0, studiata per le case con animali domestici o con persone dai capelli lunghi, dove i grovigli attorno alle setole diventano un fastidio quotidiano.

Lavaggio, stazione OmniCyclone e dotazione della versione Care Complete

Il lavaggio compie un vero salto generazionale con OZMO ROLLER 3.0, un rullo mocio da 27 cm che si autopulisce continuamente mentre lavora. Copre più superficie in una sola passata e si solleva in automatico quando incontra un tappeto. Gira fino a 220 giri al minuto con lavaggio pressurizzato, mentre il sistema TruEdge si occupa dei bordi.

Poi c’è la stazione OmniCyclone, che punta tutto sull’autonomia. La separazione ciclonica permette di fare a meno del sacchetto e il contenitore da 1,6 litri garantisce in media fino a 48 giorni senza bisogno di svuotarlo. Il mocio, invece, viene lavato con acqua calda a 100°C.

Le altre specifiche di ECOVACS X12 OMNICYCLONE Care Complete completano un quadro decisamente ricco. La funzione PowerBoost recupera il 13% della batteria in appena 3 minuti, la copertura arriva fino a 5.000 m² in un unico ciclo e l’accumulatore da 4000 mAh assicura circa 200 minuti di lavoro. A orientarsi in casa ci pensa la navigazione AIVI 3D 4.0, affiancata dalla trazione TruePass a quattro ruote motrici capace di superare gradini fino a 4 cm. Chiude il pacchetto l’assistente AGENT YIKO 2.0, pensato per una pulizia personalizzata e proattiva.

La sigla Care Complete indica la dotazione extra. In confezione si trovano spazzole laterali, una spazzola principale di ricambio, filtri antibatterici e cotone filtrante. È proprio questo corredo a rendere la configurazione la più completa dell’intera gamma 2026.

Da 1.499€ a 599€, il minimo storico su Amazon

Il listino ufficiale della versione Care Complete partiva da 1.499€, una cifra impegnativa anche per un prodotto di questo calibro. Su Amazon il prezzo è invece crollato fino a toccare il minimo storico assoluto. Chi segue da tempo le quotazioni di questo robot conosce bene gli alti e bassi registrati nel corso del 2026, eppure una soglia così vantaggiosa non si era mai vista prima.

Uno sconto vicino al 60% trasforma un modello premium in un acquisto molto più accessibile, senza rinunce sul piano tecnologico o della dotazione di accessori. Visto quanto il prezzo di questo modello abbia oscillato finora, conviene non aspettare troppo, perché le offerte di questo genere tendono a durare poco. Al momento ECOVACS X12 OMNICYCLONE Care Complete è disponibile su Amazon a 599€ invece di 1.499€.

Fonte: TecnoAndroid