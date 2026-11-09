Reacher 5 su Prime Video: la nuova stagione adatta Make Me

La quinta stagione di Reacher si prepara a essere la più ambiziosa di sempre per la serie guidata da Alan Ritchson. Le riprese sono già in corso e si chiuderanno a dicembre 2026, motivo per cui i nuovi episodi dovrebbero approdare su Prime Video nel corso del 2027. Per un progetto nato quasi in punta di piedi, il percorso fatto finora ha qualcosa di sorprendente.

Nel 2022, mentre promuoveva il debutto della serie, lo stesso Ritchson si mostrava piuttosto cauto sul futuro del personaggio. “Jack Reacher è un vagabondo, si sposta da un posto all’altro e il finale della prima stagione porta all’idea che forse ci aspetta un altro libro”, raccontava allora. Nessuno poteva immaginare che quella produzione d’azione sarebbe diventata uno dei grandi fenomeni della piattaforma in quell’anno e, a distanza di quattro anni, uno dei suoi pilastri nel campo della fiction.

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Dopo il successo dell’esordio, Prime Video ha continuato a puntare sull’adattamento dei romanzi di Lee Child dedicati all’ex militare più famoso della narrativa americana, e da quel momento il seguito non ha fatto che crescere. Nel 2026 non è arrivata soltanto la quarta stagione: l’universo narrativo si è anche allargato con il primo spinoff, Neagley, accolto in modo eccellente dal pubblico. Il rinnovo per un quinto ciclo di episodi, tra l’altro, era stato annunciato ancora prima che la quarta stagione arrivasse in streaming.

Quando esce e quale romanzo porta sullo schermo

Una data di uscita ufficiale per Reacher 5 ancora non c’è. L’ultima attesa, quella tra la terza e la quarta stagione, si è protratta per 17 mesi. La serie però ha sempre mantenuto un ritmo abbastanza regolare e con la produzione già avviata, che terminerà appunto a dicembre, appare piuttosto sicuro aspettarsi il ritorno di Jack Reacher sulla piattaforma nel corso del prossimo anno.

Sul fronte della trama le idee sono invece molto più chiare. Durante il San Diego Comic Con del 2026 Prime Video ha confermato che la nuova stagione sarà tratta da Make Me, il ventesimo libro della saga firmata da Lee Child. Il romanzo, pubblicato nel 2015, porta il protagonista in una piccola cittadina del Midwest statunitense chiamata Mother’s Rest, dove decide di fermarsi per una sola notte. Quella sosta fugace però si allunga inevitabilmente quando incontra un’ex agente dell’FBI diventata investigatrice privata, alle prese con la scomparsa del suo collega.

Michelle Chang e Reacher si accorgono presto che gli abitanti del posto reagiscono in maniera parecchio strana alle loro domande. Così il protagonista sceglie di restare più a lungo per ritrovare Keever, l’amico svanito nel nulla. L’indagine finisce per coinvolgere 200 morti, il mondo della deep web e un giornalista che vive a Los Angeles.

Il nuovo cast e due villain inediti

Con le riprese ormai partite, i nomi che affiancheranno Alan Ritchson sono già noti. Sono quattro gli attori che entrano a far parte del cast principale in questa nuova fase della serie. Amanda Ip interpreterà Michelle Chang, l’alleata del protagonista, mentre Jay Baruchel vestirà i panni di Buck Bauer, il capo della polizia locale.

Completano le new entry Kevin Durand, nel ruolo di un personaggio chiamato Nokes, e Ciara Bravo, che darà il volto a Eunice. C’è poi un dettaglio che segna una differenza rispetto al passato. Nelle stagioni precedenti i cattivi arrivavano direttamente dalle pagine dei libri, mentre questa volta è stato rivelato che i personaggi di Baruchel e Durand sono villain che nel romanzo originale non compaiono affatto.

Fonte: TecnoAndroid