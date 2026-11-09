Samsung Galaxy S27 Ultra: fotocamere in orizzontale nella dummy

Il design di Samsung Galaxy S27 Ultra potrebbe essere già venuto allo scoperto, almeno in forma non ufficiale, grazie a un’unità dummy comparsa in Rete nelle ultime ore. Il modello di punta della prossima famiglia coreana sembra pronto a cambiare aspetto soprattutto sul retro, con un comparto fotocamere ripensato da cima a fondo e una disposizione che ricorda da vicino quella di altri top di gamma della concorrenza.

Al debutto della serie Galaxy S27 mancano ormai un paio di mesi. La gamma dovrebbe comprendere quattro modelli: la versione standard, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro e appunto Galaxy S27 Ultra, che come da tradizione occuperà il gradino più alto della line up. Proprio quest’ultimo è al centro del nuovo leak, che si basa su alcuni render CAD esclusivi da cui è stata ricostruita una riproduzione fisica del dispositivo. Un prototipo non funzionante, quindi, ma utile per farsi un’idea piuttosto concreta di forme e proporzioni.

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Fotocamere in orizzontale e più spazio per gli accessori magnetici

La novità che colpisce subito riguarda il posizionamento del modulo fotocamere, che stavolta si sviluppa in orizzontale. Non si tratterebbe soltanto di una scelta estetica. Questa nuova disposizione lascerebbe infatti più superficie libera per gli accessori magnetici, rendendo lo smartphone più adatto all’uso con caricatori MagSafe, battery pack e prodotti simili.

Il confronto con Galaxy S26 Ultra aiuta a capire la portata del cambiamento. Il modello attuale è compatibile con la maggior parte degli accessori che supportano lo standard Qi2, ma il suo blocco ottico sviluppato in verticale rappresentava un ingombro non da poco per un aggancio corretto. Con il nuovo layout questo limite dovrebbe ridursi in modo sensibile, e chi utilizza spesso supporti e power bank magnetici potrebbe notare la differenza.

Anche sul fronte dei sensori sono attese novità. Stando agli ultimi rumor, Samsung potrebbe rinunciare al teleobiettivo con zoom 3x. Resterebbe il sensore principale da 200 megapixel, affiancato da un ultrawide da 50 megapixel e da un nuovo teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 5x. La configurazione orizzontale, del resto, è diventata una sorta di tendenza tra gli smartphone di fascia alta più recenti, a partire da iPhone 18 Pro, che compare accanto alla dummy nelle immagini diffuse.

C’è però un effetto collaterale abbastanza prevedibile. Con una geometria posteriore così diversa, le cover pensate per il modello precedente risulteranno incompatibili con Galaxy S27 Ultra, e chi deciderà di passare al nuovo telefono dovrà mettere in conto anche l’acquisto di custodie dedicate.

S Pen confermata e dimensioni quasi invariate

Una conferma arriva dalla parte bassa del telefono, dove trova ancora posto lo slot dedicato alla S Pen. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché lascia intendere la volontà dell’azienda coreana di continuare a supportare il pennino almeno per un altro anno, mantenendo così uno degli elementi più riconoscibili della gamma Ultra.

Poche sorprese invece per quanto riguarda le dimensioni complessive. Il nuovo flagship dovrebbe misurare 163,76 millimetri in altezza, 78,25 millimetri in larghezza e 7,97 millimetri di spessore. Rispetto al predecessore risulterebbe quindi appena più largo, per una differenza di pochi decimi di millimetro che difficilmente si avvertirà nell’uso quotidiano.

Va comunque ricordato che si parla di un’unità dummy, dunque di nulla di ufficiale o confermato da Samsung. Il lancio della serie Galaxy S27 è atteso tra febbraio e marzo 2027, con la presentazione affidata al prossimo Galaxy Unpacked, che potrebbe svolgersi pochi giorni prima dell’arrivo sul mercato. Ulteriori dettagli dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.

Fonte: TecnoAndroid