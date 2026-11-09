PlayStation Portal, in Giappone una versione in nero: più memoria per funzioni future

Sony ha annunciato una nuova PlayStation Portal in colorazione Midnight Black pensata esclusivamente per il Giappone, e stavolta la differenza non è soltanto estetica. Il dispositivo porta con sé una novità che lo distingue dalle versioni già in commercio, cioè una memoria interna espansa di cui al momento si sa ancora molto poco.

La colorazione nera di per sé non è una sorpresa. La tinta era già stata proposta a livello globale e in Europa è arrivata ormai da mesi. A cambiare è quasi tutto il resto, perché questo modello è stato progettato appositamente per il mercato nipponico e rientra nella categoria dei prodotti venduti solo in patria.

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La conseguenza più evidente è il blocco della lingua di sistema, fissata unicamente sul giapponese. Una scelta che ricorda da vicino quella già fatta dall’azienda con la PS5 a prezzo ridotto, anch’essa riservata al solo mercato interno.

Prezzo quasi invariato nonostante il blocco

Proprio il paragone con la console da salotto aiuta a capire cosa c’è di diverso. Nel caso della PS5 più economica il vincolo linguistico accompagnava un listino più basso, con l’obiettivo di incentivare gli acquisti all’interno del Paese. Con la nuova PlayStation Portal questo meccanismo non sembra funzionare allo stesso modo, perché il prezzo non mostra variazioni particolari rispetto allo standard.

Il pacchetto costa 39.980 yen e comprende anche un mese di abbonamento a PlayStation Plus Premium. Un piccolo extra che però non basta a rendere l’offerta sensibilmente più conveniente rispetto al modello classico, malgrado la limitazione pensata per il pubblico locale. Chi sceglie la versione giapponese accetta quindi il vincolo sulla lingua senza ricevere in cambio un vero e proprio sconto, a differenza di quanto accaduto con la console domestica.

Una memoria in più per funzioni ancora sconosciute

A conti fatti l’unico elemento realmente nuovo è la memoria interna aggiuntiva. Sony non ha fornito specifiche tecniche dettagliate ma ha spiegato che lo spazio extra verrà “utilizzato per funzionalità future”. Una formula piuttosto vaga che lascia intuire l’arrivo di nuove caratteristiche per il portatile, anche se per ora non circola alcuna informazione concreta su cosa potrebbero essere.

Al di là di questo dettaglio non si rilevano altre novità per il modello destinato al mercato giapponese. Fra tutti gli aspetti di questa PlayStation Portal, insomma, la memoria potenziata rappresenta l’unica differenza sostanziale rispetto a quanto già visto sugli scaffali del resto del mondo.

Nel frattempo il dispositivo continua a ricevere attenzioni sul fronte software. Proprio il mese scorso PS Portal è stato aggiornato con un paio di novità utili, tra cui nuove opzioni dedicate all’audio 3D e alcuni miglioramenti alla funzione di ricerca. Ritocchi graditi, che però non toccano l’aspetto più atteso da una larga fetta di utenti.

Quello che in molti considerano l’upgrade decisivo per il portatile è infatti uno schermo OLED. Su questo fronte tuttavia non emergono notizie e il passaggio a un nuovo tipo di display non sembra rientrare, almeno per il momento, nei piani di Sony.

Fonte: TecnoAndroid