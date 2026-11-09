BMW iX2 elettrica, le foto spia svelano il look Neue Klasse

La nuova BMW iX2 si prepara ad adottare il linguaggio stilistico Neue Klasse, quello che ha debuttato con la seconda generazione di iX3. Le ultime foto spia mostrano per la prima volta la versione completamente elettrica del SUV più piccolo della casa bavarese con il nuovo look, e il risultato è già abbastanza chiaro: calandra ridimensionata, fari inediti e un abitacolo ripensato quasi da zero. Il debutto è atteso come modello 2028.

La filosofia Neue Klasse ha mandato in pensione i giganteschi doppi reni anteriori che negli ultimi anni avevano diviso gli appassionati, sostituendoli con elementi più piccoli e con un design generale più pulito e misurato. Dopo iX3 la stessa impostazione è stata applicata a i3, alla Serie 7 e a X5. Ora tocca a X2, che seguirà questi modelli nella nuova era stilistica del marchio. Già a luglio alcune immagini rubate avevano mostrato le versioni con motore termico di X2 con il nuovo vestito, mentre adesso si vede finalmente anche la variante a batteria.

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Un restyling di metà carriera con un frontale tutto nuovo

Va detto subito che non si tratta di una generazione inedita come accaduto con iX3. Quello in arrivo è un restyling di metà ciclo, e questo spiega perché forme e dimensioni restino praticamente identiche a quelle della iX2 attualmente in vendita. Il lavoro dei designer si è concentrato soprattutto sul frontale, che ora integra gli stessi reni ridotti visti sugli altri modelli Neue Klasse insieme a gruppi ottici completamente nuovi.

Una delle immagini mostra l’indicatore di direzione anteriore acceso, e regala così un’anteprima delle luci diurne a LED. Difficile dirlo con certezza, ma la firma luminosa sembra avere una forma a V. Per fare un confronto, su iX3 le luci diurne disegnano un taglio diagonale, mentre X5 ha scelto una grafica a forma di X.

Al posteriore le novità sono più contenute. BMW non ha messo mano al lunotto e allo spoiler sul portellone, due elementi poco riusciti che continuano a far sembrare la nuova iX2 inutilmente massiccia. I fanali posteriori sono nuovi, anche se la loro sagoma ricorda parecchio quella del modello attuale. A cambiare è piuttosto la disposizione dei LED, rivista per adattarsi meglio al nuovo corso stilistico. Trattandosi della versione elettrica, ovviamente non c’è traccia di terminali di scarico.

Abitacolo da Neue Klasse ma piattaforma invariata

Le foto permettono anche di dare un’occhiata agli interni aggiornati. Come sugli altri modelli della nuova generazione stilistica, compare il sistema Panoramic iDrive che si estende per tutta la larghezza della plancia. C’è poi lo stesso display centrale dell’infotainment dalle linee spigolose, e con buona probabilità arriverà sul mercato anche il curioso volante a quattro razze già visto su iX3. Considerando il layout interno completamente rinnovato, per essere un semplice aggiornamento le modifiche apportate a iX2 e alla sorella termica X2 risultano davvero corpose.

Chi spera di trovare sotto la carrozzeria le batterie e i motori elettrici di ultima generazione montati su iX3 rischia però di restare deluso. La nuova iX2 avrà lo stile Neue Klasse ma non dovrebbe sfruttare l’omonima piattaforma, visto che continuerà a basarsi sull’attuale architettura FAAR. Anche la gamma dovrebbe restare quella conosciuta, con le versioni eDrive20 e xDrive30 a seconda dei mercati.

La prima eroga 201 cavalli e circa 247 Nm di coppia, mentre la xDrive30 sale a 308 cavalli e circa 494 Nm. Entrambe condividono la stessa batteria compatta agli ioni di litio da 66,5 kWh. BMW potrebbe decidere di aumentare la capacità del pacco batterie della iX2, ma per il momento non c’è alcuna conferma ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid