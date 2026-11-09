Samsung Galaxy Fit 4 potrebbe pagare con NFC: l’indizio nell’app

Il prossimo Galaxy Fit 4 di Samsung potrebbe portare al polso una funzione che molti braccialetti fitness ancora non offrono, cioè i pagamenti contactless tramite NFC con Samsung Wallet. Si tratta di un dettaglio che, se confermato, cambierebbe parecchio le carte in tavola. L’anno dei dispositivi indossabili si sta rivelando piuttosto vivace. Gli smartwatch vanno e vengono, mentre si assiste a un vero ritorno di interesse per i fitness tracker, con marchi come Google e Garmin che hanno lanciato nuovi modelli proprio per dare una scossa a un mercato rimasto un po’ fermo negli ultimi tempi.

Le novità presentate finora hanno il loro fascino, questo va detto. Eppure la nuova band di Samsung potrebbe salire sul gradino più alto del podio se questa caratteristica arrivasse davvero sul prodotto finale. Stando alle indiscrezioni emerse, infatti, Galaxy Fit 4 sarebbe in grado di effettuare pagamenti sfruttando il portafoglio digitale della casa coreana attraverso la tecnologia NFC. È una richiesta che gli appassionati avanzano da tempo.

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Cosa rivela l’app Galaxy Fit4 Manager

Sul dispositivo vero e proprio non c’è ancora nessuna conferma ufficiale. Qualcosa però si muove. L’applicazione Galaxy Fit4 Manager è comparsa nel Galaxy Store e offre un primo sguardo su quello che ci si può aspettare dal nuovo indossabile.

Osservando con attenzione una delle schermate pubblicate, in fondo all’elenco spunta una voce dedicata proprio al Wallet. Da qui nasce l’ipotesi che il braccialetto possa pagare presso i terminali compatibili usando l’NFC, esattamente come avviene già con gli smartwatch più evoluti. Se le cose stessero davvero così, si parlerebbe di una funzione di peso, perché oggi manca su moltissimi dispositivi pensati per l’attività fisica.

Google e Garmin restano indietro sui pagamenti

Il confronto con la concorrenza rende il quadro ancora più chiaro. Google ha presentato da poco i suoi nuovi Fitbit Air e Fitbit Edge, e nessuno dei due permette di pagare nei negozi dotati di terminali compatibili. Nel 2026 è un’assenza che salta all’occhio, soprattutto da parte di un’azienda come Google, che può contare su un’app per la gestione delle carte solida e completa come Google Wallet.

Anche Garmin CIRQA si trova nella stessa situazione. Niente NFC e nessuna possibilità di sfruttare Garmin Pay per le transazioni. Sembra un’occasione sprecata. Una decina di anni fa sarebbe apparso del tutto normale, ma con un numero crescente di marchi e attività che puntano sui pagamenti senza contanti, avere un metodo di pagamento direttamente al polso ha parecchio senso.

Naturalmente aggiungere questa funzione farebbe salire il costo del dispositivo, e tutti i produttori cercano di mantenere i prezzi piuttosto contenuti. Fitbit Air viene venduto a circa 90 euro, mentre Fitbit Edge si attesta intorno ai 165 euro. Garmin CIRQA arriva invece a circa 185 euro, una cifra che comincia già ad avvicinarsi a quella di diversi smartwatch.

Se Samsung riuscisse a integrare il Wallet su Galaxy Fit 4 mantenendo un listino aggressivo, il nuovo braccialetto avrebbe tutte le carte per imporsi. Le informazioni stanno arrivando un pezzo alla volta da fonti diverse. Per quanto riguarda l’estetica, il dispositivo appare identico al modello precedente.

Non è necessariamente un difetto, visto che gran parte dell’hardware è occupata dallo schermo. Non è ancora chiaro se Samsung introdurrà altre modifiche rilevanti sul fronte della componentistica. Anche il prezzo avrà il suo peso, ma se i listini delle generazioni passate sono un indizio attendibile, il nuovo fitness tracker della casa coreana dovrebbe restare alla portata di molti.

Fonte: TecnoAndroid