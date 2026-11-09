Ondate di calore estreme: in futuro potrebbero durare mesi

Le ondate di calore estremo che oggi vengono considerate eventi fuori dall’ordinario potrebbero diventare una presenza abituale nei prossimi decenni. Non si tratterebbe soltanto di temperature più alte rispetto a quelle registrate finora, perché questi episodi rischiano anche di durare per mesi e di coprire territori molto più estesi. A questa conclusione arriva un recente studio internazionale pubblicato su Nature Communications.

Che la situazione sia destinata a peggiorare non è certo una novità per chi si occupa di clima. Il lavoro però offre uno sguardo più ampio su come questi fenomeni di caldo intenso potrebbero comportarsi sul pianeta nel resto del secolo, e lo fa con un approccio un po’ diverso dal solito.

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Invece di concentrarsi soltanto sui record di temperatura e su una curva che sale verso il futuro, i ricercatori hanno esaminato diverse caratteristiche delle ondate di calore nello stesso momento. Le simulazioni climatiche utilizzate tengono conto della durata, del calore accumulato, della gravità degli episodi e dell’estensione delle aree colpite.

Il gruppo di ricerca ha analizzato 22 ondate di calore eccezionali avvenute tra il 2010 e il 2023 in regioni molto diverse tra loro come Australia, Cina, Sud America, Europa e Pakistan. Questi eventi sono stati poi confrontati con le proiezioni di vari modelli climatici per i decenni a venire, considerando diversi scenari di emissioni di gas serra.

I risultati indicano che una parte consistente delle ondate previste potrebbe superare gli episodi estremi recenti in molte delle loro caratteristiche principali. “Potrebbero durare di più, interessare aree più vaste, essere più gravi e produrre anomalie di temperatura accumulate molto più elevate. Gli eventi osservati di recente vengono superati con un margine sostanziale, in particolare verso la fine del ventunesimo secolo”, ha spiegato in un comunicato Philipp Aglas Leitner, primo autore dello studio e ricercatore dei dipartimenti di Fisica e di Matematica e Informatica della Libera Università di Berlino, in Germania.

Per molte delle regioni esaminate, la maggior parte dei modelli climatici prevede che tra il 2060 e il 2099 si verificheranno, con una frequenza media di almeno una volta l’anno, episodi capaci di eguagliare o superare alcune delle caratteristiche estreme degli eventi storici studiati. E le proiezioni per il periodo compreso tra il 2015 e il 2054 suggeriscono che questi fenomeni potrebbero farsi molto più frequenti già nei prossimi decenni.

Un rischio concreto per la salute già oggi

Il caldo estremo viene ormai percepito come una minaccia tangibile per la vita umana. Durante le estati del 2025 e del 2026 l’Europa ha attraversato periodi di temperature elevate associati a migliaia di decessi. A giugno 2025, per esempio, una località del Portogallo ha toccato il valore storico di 46,6 °C. Uno studio pubblicato su Nature Health ha stimato circa 24.600 morti legate al caldo nell’estate 2025 in 854 città europee. Per l’estate 2026 la stima, nelle stesse città, è salita a oltre 50.000.

Dal punto di vista meteorologico queste ondate di calore si formano di solito quando grandi sistemi di alta pressione restano fermi su una regione per diversi giorni. In queste condizioni le nuvole faticano a svilupparsi, il calore si accumula vicino alla superficie e le perturbazioni capaci di rinfrescare l’aria non riescono ad arrivare. Si tratta di un fenomeno naturale, ma il riscaldamento globale sta alzando la base di temperatura su cui questi episodi prendono forma, rendendoli sempre più intensi e frequenti.

Secondo le proiezioni del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), con uno scenario di emissioni intermedie di gas serra la temperatura media del pianeta potrebbe aumentare di circa 2,7 °C entro la fine del ventunesimo secolo rispetto all’epoca preindustriale. In uno scenario di emissioni molto elevate l’aumento potrebbe arrivare a 4,4 °C.

Fonte: TecnoAndroid