Fusione nucleare: il reattore cinese BEST è oltre metà dell’opera

La fusione nucleare è tornata al centro del dibattito energetico in un momento in cui le forme tradizionali di approvvigionamento mostrano tutti i loro limiti e i combustibili classici hanno raggiunto prezzi difficili da sostenere. In questo contesto la Cina sta spingendo con decisione su un progetto che punta a trasformare una promessa scientifica in qualcosa di molto più concreto. Si chiama BEST e il suo assemblaggio ha già superato la metà del percorso.

L’idea di fondo non è nuova ed è anche piuttosto affascinante. Produrre energia replicando quello che accade nel cuore delle stelle rappresenta da decenni una delle grandi ambizioni della ricerca. Il punto però è che ottenere una reazione di fusione in laboratorio è già un’impresa complessa, mentre riuscire a renderla una fonte di elettricità stabile e davvero utilizzabile è un traguardo ancora più difficile da raggiungere. Ed è proprio su questo passaggio che si gioca tutta la partita.

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A che punto è il reattore BEST di Hefei

Il nome completo del progetto è Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak e l’impianto sta prendendo forma a Hefei. I numeri sullo stato dei lavori sono abbastanza chiari. L’assemblaggio del reattore ha oltrepassato il 50% e il completamento della struttura è previsto entro la fine del 2027. Per le prime dimostrazioni legate alla produzione di energia bisognerà invece aspettare un po’ di più, con una tabella di marcia che indica il 2030 come orizzonte di riferimento.

Conviene però non correre troppo con l’entusiasmo. Il fatto che il cantiere proceda spedito non vuol dire che la produzione energetica da fusione nucleare diventerà realtà da un giorno all’altro. Le dimostrazioni attese per il 2030 servono a verificare che il salto dal laboratorio a un sistema capace di generare energia sia effettivamente possibile, e non coincidono con l’arrivo di elettricità nelle case. Detto questo, il programma cinese è senza dubbio tra quelli in fase più avanzata in questo momento, e questo basta a renderlo uno dei progetti più osservati del settore.

La scelta di Pechino si inserisce in una strategia più ampia che vede la Cina sempre più impegnata nella corsa verso nuove fonti energetiche. Con BEST il Paese prova a compiere quel passo che finora è rimasto in gran parte sulla carta, cioè dimostrare che una reazione di fusione può essere qualcosa di più di un esperimento scientifico isolato.

Come funziona la configurazione tokamak

Per capire di che tipo di macchina si stia parlando bisogna partire dalla sua architettura. BEST sfrutta la configurazione tokamak, una soluzione che si basa sull’impiego di enormi magneti superconduttori. Questi magneti generano campi magnetici molto potenti, in grado di confinare un plasma portato a temperature estreme. Il compito principale di tutto questo sistema è tenere il plasma sospeso, evitando che entri in contatto diretto con le pareti del reattore.

Il cuore dell’impianto è la camera a vuoto, cioè lo spazio interno dove avvengono materialmente le reazioni di fusione. Attorno a questa zona trova posto uno spesso sistema di schermatura termica che ha il compito di ridurre le dispersioni di calore, un elemento fondamentale quando si lavora con temperature di questo livello.

Si tratta quindi di un equilibrio delicato tra magneti, plasma e protezioni termiche, dove ogni componente deve funzionare in perfetta sintonia con gli altri. A Hefei l’assemblaggio di questa struttura ha superato il 50% e il completamento dell’impianto è atteso entro la fine del 2027, con le prime prove legate alla produzione di energia fissate attorno al 2030.

Fonte: TecnoAndroid