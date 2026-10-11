Android Auto via cavo riaccende il Bluetooth: ecco il motivo

Chi utilizza Android Auto con il cavo USB tende a pensare che il Bluetooth dello smartphone possa tranquillamente restare spento, magari per guadagnare qualche minuto di batteria durante il viaggio. Le cose però vanno in modo diverso. Anche con la connessione cablata il sistema continua a tenere il Bluetooth nel giro e, quando lo si disattiva, dopo pochi secondi lo riaccende da solo. Un comportamento che appare piuttosto superfluo e che non si può disabilitare con un semplice interruttore, anche se esiste un modo per aggirarlo senza rinunciare al collegamento via cavo.

Android Auto via cavo non è davvero solo cablato

Quando il telefono viene collegato all’auto tramite cavo USB, tutto ciò che riguarda Android Auto passa effettivamente da quella connessione. Le indicazioni stradali, la musica su Spotify e le altre funzioni dell’interfaccia viaggiano sul filo e non via radio. Viene quindi spontaneo immaginare che il Bluetooth possa prendersi una pausa. Peccato che non sia proprio così.

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Il motivo sta nelle chiamate in vivavoce. Il Bluetooth resta infatti incaricato di gestire le telefonate attraverso l’impianto della vettura grazie all’Hands Free Profile, conosciuto anche come HFP. Spegnendolo si rischia di interrompere proprio questo collegamento e a quel punto Android Auto può chiedere di riattivarlo. Va chiarito che il sistema non sta facendo passare di nascosto tutto il traffico via Bluetooth mentre il telefono è attaccato al cavo. La connessione principale resta quella USB, ma la tecnologia senza fili rimane accesa per altre funzioni dell’auto e questo rende l’intera configurazione meno lineare di quanto ci si aspetterebbe.

Spegnere il Bluetooth non basta

La scena tipica è quella di un tragitto qualunque, come un salto al supermercato. Si collega lo smartphone, si avvia Google Maps, parte la canzone preferita e, nel tentativo di risparmiare un po’ di energia, si controlla il telefono. Il Bluetooth è attivo. Lo si disattiva pensando di aver eliminato un processo inutile e pochi secondi dopo eccolo di nuovo acceso. Riprovando il risultato non cambia, anche se si sta usando il cavo per tutto il tempo e senza alcun tentativo di abbinare altri dispositivi o di passare alla modalità wireless.

È proprio questo l’aspetto che lascia perplessi. Se il telefono è già collegato fisicamente alla vettura, sarebbe logico poter scegliere se mantenere attivo anche il Bluetooth. Invece è Android Auto a decidere al posto dell’utente, un dettaglio poco utile per chi sta cercando di ridurre le attività in background e allungare l’autonomia del dispositivo. Il fastidio non riguarda l’esistenza del Bluetooth in sé, quanto il fatto che per capire cosa succede serva osservare il comportamento, fare qualche prova e andare a cercare una soluzione. Un passaggio che la maggior parte delle persone difficilmente farà prima di mettersi alla guida.

Come aggirare il problema senza perdere la connessione USB

Invece di continuare a spegnere l’interruttore, la strada che funziona è un’altra. Basta scollegare l’auto dal Bluetooth del telefono mantenendo però Android Auto attivo tramite cavo. In questo modo Google Maps, Spotify e il resto delle app restano utilizzabili come sempre. Alla prova pratica la differenza è semplice da notare: si inserisce il cavo, Android Auto si avvia regolarmente e non c’è più bisogno di controllare se il Bluetooth si sia riattivato senza avvisare. La connessione cablata rimane e sparisce il collegamento aggiuntivo con la vettura.

Non si tratta di un trucco miracoloso per il risparmio energetico e non trasforma di colpo la durata della batteria. Per chi usa Android Auto via cavo e non ha bisogno dell’auto collegata in Bluetooth resta comunque una soluzione molto più pulita rispetto allo spegnimento ripetuto del Bluetooth con relativa attesa della riconnessione. C’è però un compromesso da mettere in conto. Disconnettendo l’auto non si può più contare sul suo collegamento Bluetooth per le telefonate in vivavoce, un limite trascurabile per chi fa soprattutto spostamenti brevi. Chi invece risponde spesso alle chiamate dall’impianto dell’auto farebbe meglio a lasciare tutto collegato, perché recuperare un po’ di batteria non vale la rinuncia a una funzione usata davvero.

Fonte: TecnoAndroid