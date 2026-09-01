FRITZ! a IFA 2026: nuovi router Wi-Fi 7 per fibra e 5G

A IFA 2026, FRITZ! celebra i suoi 40 anni presentando una nuova generazione di prodotti dedicati alla connettività domestica. Il protagonista è il FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90, router completamente riprogettato che combina fibra ottica, DSL e Wi-Fi 7 in un unico dispositivo.

L’offerta si amplia anche con nuovi modelli destinati alle connessioni XGS-PON e 5G, mentre il nuovo FRITZ!Repeater 6700 Pro porta il Wi-Fi 7 quad-band fino a una velocità complessiva di 18 Gbit/s. L’azienda introduce inoltre nuove funzioni software attraverso FRITZ!OS 8.50 e la MyFRITZ!App, insieme a nuovi dispositivi per il controllo dei consumi e del riscaldamento. Le novità sono esposte allo stand 111, nel padiglione 7.2c.

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FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90: il nuovo router Wi-Fi 7

Il nuovo FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 inaugura il design della prossima generazione di FRITZ!Box. Il dispositivo è stato riprogettato con un’impostazione minimalista che riduce i comandi a un solo pulsante e un solo LED.

Anche la gestione dei cavi è stata ripensata. I collegamenti vengono infatti instradati attraverso un sistema strutturato e nascosto, mentre il nuovo sistema di gestione termica punta a un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico. Sul fronte della connettività, il router supporta sia fibra ottica GPON/AON sia DSL. Il Wi-Fi 7 tri-band raggiunge complessivamente 12,2 Gbit/s, con 5.760 Mbit/s sulla banda a 6 GHz, altrettanti sulla banda a 5 GHz e 688 Mbit/s sui 2,4 GHz.

La dotazione comprende una porta WAN/LAN da 2,5 Gbit/s, una LAN da 2,5 Gbit/s, due porte Gigabit e una USB. Il router integra inoltre telefonia DECT, IP/SIP e una porta analogica, oltre alle funzioni smart home basate su DECT ULE e Zigbee. Il FRITZ!Box 7-90 supporta DSL fino a 300 Mbit/s con 35b Supervectoring e può essere utilizzato anche con un modem per fibra ottica tramite WAN fino a 2,5 Gbit/s.

Fibra, 5G e Wi-Fi 7: la gamma si allarga

Per le connessioni in fibra ad altissima velocità arriva il FRITZ!Box 5630 XGS, progettato per reti XGS-PON fino a 10 Gbit/s. Il modello dispone di una porta WAN/LAN da 10 Gbit/s e tre porte LAN Gigabit, oltre a Wi-Fi 7 dual-band con velocità fino a 2.880 Mbit/s sui 5 GHz e 688 Mbit/s sui 2,4 GHz.

Il nuovo router va ad affiancare il FRITZ!Box 5690 XGS, mentre per le connessioni GPON e AON rimangono disponibili i modelli 5690 Pro, 5690 e 5630. Il portfolio copre quindi diverse configurazioni di rete in fibra, dalle esigenze professionali fino all’utilizzo domestico. Per chi utilizza invece la rete mobile, FRITZ! presenta il FRITZ!Box 6835 5G. Il dispositivo supporta velocità fino a 2 Gbit/s in download e 900 Mbit/s in upload sulla rete mobile e integra Wi-Fi 7 dual-band fino a 3,5 Gbit/s.

Il router può utilizzare una SIM o eSIM e viene alimentato tramite USB-C, caratteristica che permette anche l’utilizzo con un power bank. La dotazione include una porta LAN da 2,5 Gbit/s e una da 1 Gbit/s. Il FRITZ!Box 6835 5G può inoltre funzionare come collegamento di backup per una rete esistente. In caso di interruzione della connessione principale, può subentrare come soluzione FRITZ! Failsafe.

FRITZ!Repeater 6700 Pro e nuove funzioni software

La connettività Wi-Fi 7 arriva anche sul nuovo FRITZ!Repeater 6700 Pro, un ripetitore quad-band che raggiunge una velocità dati complessiva di 18 Gbit/s. Il dispositivo sfrutta le bande 6 GHz, due bande a 5 GHz e quella a 2,4 GHz. Sono presenti una porta LAN da 10 Gbit/s e una seconda porta da 2,5 Gbit/s, mentre il supporto Mesh permette di estendere la rete wireless all’interno dell’abitazione.

Sul fronte software, FRITZ!OS 8.50 introduce il filtraggio DNS, la prioritizzazione automatica del traffico Internet e un’estensione della funzione FRITZ! Failsafe. Arriva inoltre la Simple Mode per FRITZ!Fon, pensata per rendere più intuitivo l’utilizzo anche per le persone anziane, con supporto alle chiamate di emergenza automatiche.

La MyFRITZ!App aggiunge invece lo Smart Check, una funzione diagnostica che opera in background sul FRITZ!Box e fornisce indicazioni per migliorare il segnale Wi-Fi e il posizionamento dei dispositivi. L’app permette inoltre di accedere direttamente alle pagine dello shop e dell’assistenza, incluso il chatbot FRITZ!.

Per la smart home arriva la funzione Matter Bridge del FRITZ!Box 5690 Pro, che consente di integrare nella rete Matter dispositivi FRITZ! Smart Home e prodotti compatibili di altri produttori registrati sul router. Il sistema può essere utilizzato con piattaforme come Apple Home, Google Home e Amazon Alexa, anche attraverso il controllo vocale. Sul fronte dell’efficienza energetica, FRITZ! prepara il lancio della presa FRITZ!Smart Energy 201, previsto per ottobre 2026. Il dispositivo misura e registra i consumi, supporta carichi fino a 16 A/3.680 W e presenta un consumo proprio inferiore a 0,2 W.

A seguire arriverà FRITZ!Smart Thermo 303, termostato intelligente per radiatori con programmazione personalizzabile, rilevamento delle finestre aperte, protezione antigelo e funzione Boost. Il prodotto è compatibile con il precedente Smart Thermo 302 e può essere gestito tramite FRITZ!App Smart Home, FRITZ!Fon e interfaccia del FRITZ!Box.