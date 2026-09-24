iOS 27, Foto ritrova il vero rullino con Captured by Me

Con iOS 27 l’app Foto di Apple si prende finalmente quello che gli utenti chiedevano da anni, ovvero un vero rullino fotografico. Si chiama Captured by Me e fa esattamente quello che promette il nome: raccoglie soltanto le foto e i video scattati con la fotocamera dell’iPhone, senza mescolarli a tutto il resto del materiale che negli anni si è accumulato dentro la libreria. Niente screenshot, niente immagini ricevute dagli amici, niente contenuti salvati al volo da una chat. Solo gli scatti fatti in prima persona.

Chi usa un iPhone da parecchio tempo sa bene quanto sia diventata affollata Apple Photos. L’app è cresciuta a dismisura, accogliendo Memorie, contenuti condivisi, catture dello schermo, media salvati da altre applicazioni. Utile, certo, ma con un effetto collaterale evidente: ritrovare una foto scattata davvero con la Fotocamera è diventato un piccolo esercizio di pazienza.

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Come funziona Captured by Me su iOS 27

La nuova raccolta è una sezione dedicata all’interno dell’app. Basta aprirla per vedere esclusivamente il materiale prodotto dalla Fotocamera dell’iPhone, in ordine, senza rumore visivo attorno. Nessuno screenshot preso al volo per ricordarsi un indirizzo, nessun meme arrivato su WhatsApp, nessuna immagine salvata da un browser. Un flusso pulito, che ricorda l’idea originale di rullino che molti avevano in testa.

Chi preferisce non cambiare abitudini può comunque sfruttare la stessa logica restando nella libreria principale, perché iOS 27 introduce anche un filtro Captured by Me. In pratica lo stesso risultato, ma applicato alla vista generale, utile quando si sta già scorrendo tutto il materiale e si vuole isolare solo ciò che è stato scattato personalmente.

Vale la pena ricordare un dettaglio storico, perché aiuta a capire il senso dell’operazione. L’app Foto aveva già offerto in passato una funzione chiamata Camera Roll, che però somigliava molto a quello che oggi fa l’album Recenti: comprendeva sia le immagini catturate sia quelle semplicemente salvate sul dispositivo. Una distinzione che sembra minima, ma che nella pratica quotidiana cambia parecchio, perché mette sullo stesso piano una foto di famiglia e uno screenshot di una ricevuta.

Non solo rullino, il pacchetto Foto cresce

Captured by Me è la novità più chiacchierata, ma non è l’unica. L’aggiornamento porta miglioramenti anche alle presentazioni e agli album condivisi, due aree che da tempo avevano bisogno di una rinfrescata. Nel complesso iOS 27 si presenta come una versione importante per l’app Foto, con interventi che vanno oltre la semplice manutenzione e toccano il modo in cui il materiale viene organizzato e mostrato.

Il punto interessante è proprio l’approccio. Invece di aggiungere l’ennesima funzione automatica basata su suggerimenti e raccolte generate dal sistema, Apple ha scelto di dare all’utente un modo diretto e prevedibile per separare i propri scatti da tutto il resto. Una scelta semplice, quasi banale sulla carta, che però risolve un fastidio concreto e sentito da chi ha migliaia di elementi in libreria. Per chi scatta molto, magari durante un viaggio o un evento, la differenza si nota subito. Scorrere una raccolta fatta solo di foto e video reali, senza dover saltare continuamente schermate catturate per errore o immagini ricevute in chat, rende più rapido ritrovare quel momento specifico che si stava cercando. E lo stesso vale quando arriva il momento di fare pulizia, perché diventa molto più facile capire cosa vale la pena tenere.

La funzione si aggiunge quindi a un impianto già ricco, dove Memorie e contenuti condivisi continuano a esistere e a fare il loro lavoro. Cambia il fatto che ora esiste un posto preciso in cui trovare solo il proprio materiale, distinto da tutto ciò che è arrivato sull’iPhone per altre strade.

Fonte: TecnoAndroid