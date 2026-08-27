AI Act, l’AI literacy diventa un obbligo per le aziende

L’AI literacy richiesta dall’AI Act non è una casella da spuntare per mettersi a posto con la burocrazia, ma un requisito che tocca da vicino il modo in cui le aziende organizzano il lavoro quotidiano. Chi usa strumenti di intelligenza artificiale deve capire cosa sta usando, entro quali limiti e con quali possibili conseguenze. Detto in modo diretto: la competenza sull’AI diventa parte integrante della conformità, non un corollario formativo lasciato alla buona volontà dei singoli.

Il punto di partenza è semplice da enunciare e complicato da tradurre nella pratica. Un’organizzazione che introduce sistemi di intelligenza artificiale nei propri processi si assume una responsabilità che non si esaurisce nella scelta del fornitore. Serve che le persone coinvolte sappiano riconoscere quando un risultato prodotto da un sistema è affidabile e quando invece va messo in discussione. Senza questa capacità diffusa, la supervisione umana diventa un’etichetta priva di contenuto reale.

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Perché la formazione non può essere uguale per tutti

Una delle indicazioni più concrete riguarda la differenziazione. Un percorso formativo pensato per l’intera azienda, identico dal reparto amministrativo alla funzione tecnica, difficilmente produce effetti utili. Chi progetta o configura un sistema ha bisogni informativi diversi rispetto a chi lo utilizza per attività ripetitive, e diversi ancora rispetto a chi deve valutarne l’impatto sulle persone. La formazione va quindi costruita per ruoli e per casi d’uso concreti, altrimenti resta un esercizio teorico che nessuno applica quando serve davvero.

C’è poi un tema che molte realtà preferiscono non guardare in faccia, ossia la cosiddetta shadow AI. Si tratta dell’uso di strumenti di intelligenza artificiale al di fuori dei canali autorizzati, spesso in buona fede, spesso per risparmiare tempo. Un dipendente che incolla informazioni aziendali in un servizio non approvato non sta necessariamente agendo con leggerezza, magari non ha idea del perimetro entro cui potrebbe muoversi. Quando l’azienda non fornisce indicazioni chiare e alternative praticabili, il vuoto viene riempito dalle iniziative individuali.

Output inesatti e la trappola della fiducia automatica

Il secondo fronte di rischio riguarda la qualità di ciò che i sistemi restituiscono. Gli output inesatti non sono un’eventualità remota, fanno parte del funzionamento ordinario di questi strumenti. Un testo scritto bene, ben strutturato e apparentemente sicuro di sé può contenere errori sostanziali, e proprio la forma curata rende più difficile accorgersene. Qui entra in gioco il fattore umano nella sua versione meno rassicurante.

L’automation bias descrive la tendenza a fidarsi in modo eccessivo di un risultato generato da una macchina, riducendo il livello di verifica che si applicherebbe normalmente a un contributo umano. È un meccanismo tanto più insidioso quanto più il sistema funziona bene nella maggior parte dei casi. Ci si abitua, si abbassa la guardia, e nel momento in cui arriva l’errore nessuno lo intercetta. Costruire consapevolezza su questo punto è forse la parte più delicata di qualsiasi programma di alfabetizzazione.

Il percorso verso la conformità all’AI Act, in questa prospettiva, assomiglia meno a un adempimento documentale e più a un lavoro organizzativo continuo. Significa mappare gli strumenti effettivamente in uso, identificare chi li utilizza e per quali finalità, calibrare i contenuti formativi su quelle situazioni specifiche e verificare nel tempo che le competenze acquisite reggano il confronto con i cambiamenti tecnologici. La prevenzione dei rischi passa da qui, dalla capacità dell’organizzazione di sapere cosa succede al proprio interno. Le conseguenze di un’impostazione superficiale ricadono sull’azienda nel suo complesso. La responsabilità non si frammenta tra i singoli utilizzatori, resta in capo alla struttura che ha scelto di adottare quegli strumenti e che avrebbe dovuto garantire le condizioni per un uso consapevole.