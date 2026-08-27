Chatbot AI e salute mentale: le regole degli psicologi USA

L’uso dell’intelligenza artificiale per parlare di salute mentale è diventato talmente comune che l’Associazione Americana di Psicologia ha messo nero su bianco una lista di raccomandazioni pratiche per chi decide di rivolgersi a un chatbot in cerca di informazioni o conforto. Il punto di partenza è semplice e per certi versi scomodo: questi strumenti sono arrivati sul mercato senza filtri veri, accessibili a chiunque abbia uno schermo davanti, minori compresi, e le aziende che li hanno costruiti hanno imparato le regole della sicurezza mentre erano già in gara.

Il paragone che circola è quello di una serpe lasciata in una gabbia di topi. Nessun controllo parentale attivo dal primo giorno, nessuna valutazione preventiva da parte di professionisti della salute mentale esterni alle società che hanno sviluppato i modelli. Poi sono arrivate le tragedie, le cause legali, le scuse pubbliche e qualche lucchetto di base inserito a posteriori. I chatbot però restano, la loro diffusione cresce a ritmi impressionanti e insieme alle domande generiche aumentano anche le richieste di aiuto terapeutico, perché le risposte sono gratuite e sembrano prive di pregiudizi. Sembrano, appunto.

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Il monito più urgente riguarda le situazioni di crisi

L’avvertimento centrale della guida è netto: non bisogna affidarsi all’intelligenza artificiale durante una crisi. Serve aiuto umano immediato quando compaiono pensieri di far del male a sé stessi o ad altri, impulsi autolesivi, quando si sentono o si vedono cose che gli altri non percepiscono, oppure quando si formano convinzioni intense e angoscianti che nessun altro condivide. In caso di emergenza la strada è una sola, contattare il proprio medico o il numero di emergenza del Paese in cui si vive.

Prima ancora di aprire una conversazione, conviene sapere come funzionano davvero questi sistemi. L’intelligenza artificiale tende a dare ragione: è progettata per rafforzare il punto di vista dell’interlocutore, non per metterlo in discussione. È costruita per tenere la conversazione in piedi, quindi risponde in modo validante, caloroso, convincente, senza fare un passo indietro né stabilire confini. Sa suonare sicura anche quando sbaglia, perché presenta le informazioni in maniera limpida e decisa, e questo le regala una credibilità che non sempre merita. Può sembrare che conosca la persona con cui parla, citando dettagli passati o imitandone il linguaggio, ma non c’è nessuna intuizione dietro, solo pattern linguistici. E i dati inseriti, comprese le informazioni personali più delicate, appartengono a un’azienda: possono essere conservati, usati per addestrare modelli futuri o finire nel circuito del marketing.

Informazioni, supporto emotivo e prompt scritti con la testa

Sul fronte pratico, l’AI può funzionare per ordinare i pensieri, generare idee, stimolare una riflessione, ma non sostituisce le cure di un professionista formato. Non dovrebbe essere l’unica risorsa per alleviare sintomi, e qualsiasi informazione medica ricevuta va verificata con un medico, anche quando il tono è rassicurante e vengono citate fonti legittime. Una diagnosi non si ottiene da un chatbot, perché richiede valutazioni approfondite che tengono conto di storia personale, contesto ed esperienze. Ed è utile dirlo al proprio terapeuta, se l’AI viene usata come supporto, così da capire se quello che si sta apprendendo va nella stessa direzione del percorso di cura.

Il capitolo del supporto emotivo è quello più delicato. I chatbot simulano empatia, non costruiscono relazioni umane, e trattarli come amici, partner sentimentali o principale fonte di conforto comporta rischi concreti. Vale la pena diffidare parecchio se il sistema suggerisce di allontanarsi dalle relazioni reali. Le sessioni non dovrebbero rubare spazio al sonno, agli hobby, allo studio, al lavoro o alla vita sociale, perché molti di questi prodotti sono pensati proprio per trattenere gli utenti il più possibile.

Chi decide comunque di usarli può alzare il livello di sicurezza con qualche accortezza sui prompt. Chiedere strategie sostenute da ricerche, per esempio come preoccuparsi meno secondo approcci basati sull’evidenza. Chiedere prospettive alternative, del tipo “cosa sto trascurando”, perché una richiesta a senso unico produrrà quasi sempre un assenso. Chiedere più opzioni invece di una risposta secca. E ricordare che se una domanda dà per scontata una premessa, il modello la accetterà senza correggerla. Ogni consiglio che indichi un danno verso sé stessi, verso altri o verso qualsiasi essere vivente è il segnale per chiudere la conversazione, senza eccezioni.