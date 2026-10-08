Forza Horizon 6 su PS5 nel 2027? Un insider indica il 26 gennaio

La versione per PlayStation 5 di Forza Horizon 6 potrebbe farsi attendere qualche settimana più del previsto. Secondo le informazioni diffuse da un insider, il debutto sulla console Sony sarebbe stato fissato per il 26 gennaio 2027. Si tratterebbe di una data che contraddice in modo piuttosto netto quanto comunicato finora da Microsoft, che aveva sempre parlato del 2026 come finestra di lancio per la conversione.

L’indiscrezione non riguarda solo il calendario. Il gioco di guida su PS5 dovrebbe arrivare sia in formato digitale sia su disco fisico, con le due edizioni disponibili nello stesso giorno. Per il mercato europeo il prezzo indicato sarebbe di 69,99 euro, mentre nel Regno Unito servirebbero 59,99 sterline, cifra allineata a quella già vista sulle console Xbox Series. Negli Stati Uniti il titolo dovrebbe costare EUR 63, vale a dire circa 60 euro al cambio.

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Il rinvio su PS5 e le voci di Tom Warren

La notizia andrebbe a confermare quanto anticipato già da tempo dal giornalista Tom Warren, che verso la fine di agosto aveva espresso più di qualche dubbio sulla possibilità di vedere il gioco su PS5 entro il 2026. Warren aveva commentato una voce secondo cui Playground Games avrebbe spostato in silenzio la conversione al 2027. Un’ipotesi che Xbox aveva poi smentito in maniera indiretta, ribadendo a settembre che il titolo sarebbe arrivato sulla console Sony “più tardi quest’anno”.

Quella dichiarazione, però, ha perso consistenza man mano che ci si avvicinava alla stagione natalizia. Da allora Microsoft non ha aggiunto altro sull’argomento e il silenzio ha finito per alimentare ulteriormente i sospetti.

Dal canto suo Warren non ha mai cambiato idea. Nella sua newsletter dell’8 settembre sosteneva che l’esordio su PlayStation 5 sarebbe slittato all’inizio del 2027. Stando alla sua ricostruzione, lo spostamento sarebbe legato anche alla volontà di far coincidere l’uscita su PS5 con quella della prima espansione del gioco. In questo modo il debutto sulla piattaforma Sony resterebbe comunque entro il primo anniversario dell’arrivo su Xbox e PC. La data del 26 gennaio 2027 rientrerebbe perfettamente in questo schema.

La nuova strategia di Xbox sulle esclusive

L’approdo di Forza Horizon 6 su PlayStation arriva in una fase piuttosto delicata per la divisione gaming di Microsoft. Con l’arrivo di Asha Sharma al comando di Xbox, l’azienda avrebbe cominciato a ripensare il proprio approccio alle esclusive. Alcuni titoli, come il prossimo capitolo di Gears of War e Clockwork Revolution, resteranno infatti legati alle sole console Xbox, pur continuando a essere pubblicati anche su PC.

Fonte: TecnoAndroid