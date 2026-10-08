Apple Watch Series 12 e Ultra 4, segnalate irritazioni al polso

Alcuni possessori di Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 stanno segnalando un problema fastidioso e del tutto inatteso, cioè un’irritazione cutanea che compare proprio nel punto in cui l’orologio poggia sul polso. Le testimonianze circolano da qualche giorno nelle discussioni online tra utenti e descrivono un quadro abbastanza simile da persona a persona, con una sensazione di bruciore e un arrossamento concentrato sotto l’area dei sensori.

Il fenomeno non riguarda la totalità degli acquirenti, ma il numero di segnalazioni è sufficiente ad attirare l’attenzione su entrambi i nuovi modelli. C’è un dettaglio che molti stanno collegando al disturbo. Apple Watch Series 12 e Ultra 4 rilevano infatti la frequenza cardiaca ogni cinque secondi, un ritmo di misurazione molto serrato, e alcuni utenti si sono chiesti se proprio questa novità possa essere all’origine del fastidio sulla pelle. Al momento però non esiste alcuna conferma in tal senso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia nei sensori dei nuovi Apple Watch

La lettura più frequente del battito non è l’unica differenza rispetto alle generazioni precedenti. Sul retro di Apple Watch Series 12 e Ultra 4 è presente una superficie più ampia dedicata all’elettrodo ECG, accompagnata da fotodiodi disposti ad anello e da LED verdi di dimensioni maggiori. Si tratta di modifiche hardware che toccano proprio la zona a contatto diretto con il polso, ed è comprensibile che gli utenti abbiano iniziato a sospettare di loro.

Non è noto se una di queste scelte progettuali sia davvero responsabile delle irritazioni. Va detto comunque che i fastidi al polso legati all’orologio di Cupertino non sono una novità assoluta, anzi le lamentele di questo tipo accompagnano il dispositivo fin dal primo modello. Questa volta però il problema sembra concentrarsi sulle due versioni più recenti, e la coincidenza con il nuovo comparto sensori ha alimentato parecchi dubbi.

Le spiegazioni e i consigli di Apple

Apple ha da tempo una posizione chiara sulle possibili reazioni cutanee. Secondo l’azienda possono dipendere da un cinturino indossato troppo stretto oppure troppo largo, ma anche da sostanze irritanti come sapone e sudore che restano intrappolate sotto la cassa. Alcuni modelli di Apple Watch contengono poi del nichel, in quantità ridotte e comunque inferiori ai limiti fissati dall’Unione Europea, motivo per cui Apple ritiene improbabile che possa causare disturbi.

Esiste anche un altro elemento. La cassa e alcuni cinturini presentano tracce di acrilati e metacrilati provenienti dagli adesivi usati nell’assemblaggio, ma l’azienda spiega di progettare orologio e accessori in modo che questi componenti restino lontani dalla pelle. Tra le raccomandazioni ufficiali c’è quella di verificare che il cinturino calzi bene e di mantenere sempre puliti e asciutti sia l’orologio sia la pelle. Una pulizia può rendersi necessaria dopo l’allenamento o dopo il contatto con liquidi come sudore, sapone, crema solare e lozioni.

Come stanno reagendo i possessori

Le esperienze degli utenti coinvolti sono piuttosto variegate. Per alcuni il fastidio è sparito da solo dopo un periodo di adattamento all’uso quotidiano dello smartwatch, mentre in altri casi è bastato pulire con cura il retro della cassa e il cinturino per vedere migliorare la situazione. C’è anche chi ha preferito non correre rischi e ha deciso di restituire il proprio Apple Watch Series 12 o Ultra 4.

Per chi nota arrossamento, gonfiore, prurito o qualsiasi altro tipo di irritazione, Apple consiglia di consultare un medico prima di indossare di nuovo l’orologio.

Fonte: TecnoAndroid