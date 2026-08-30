Formidable, la e-bike cargotail francese che vuole sostituire l’auto

Tra gli stand di Eurobike 2026 la e-bike Formidable è riuscita a farsi notare più di tanti modelli blasonati, e non per una questione di design appariscente. Il merito va a un’idea piuttosto semplice messa in pratica dalla francese Galian Cycles: prendere la cassa frontale delle cargo bike tradizionali, unirla al portapacchi lungo delle bici a coda posteriore e ottenere così un mezzo unico. Nel settore hanno già coniato un nome per questa categoria ibrida, cargotail, che in effetti rende bene l’idea di cosa si ha davanti.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso quanto concreto, ovvero mandare in pensione la seconda auto di famiglia. Davanti c’è un box protetto, pensato per i bambini più piccoli oppure per le borse della spesa che conviene tenere sott’occhio mentre si pedala. Dietro, invece, si allunga un portapacchi rinforzato che cambia parecchio le carte in tavola.

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Fino a quattro bambini a bordo, oppure un adulto e la spesa

Giocando con i moduli disponibili, Formidable si adatta a esigenze molto diverse tra loro. Un genitore può caricare fino a quattro bambini contemporaneamente, distribuiti tra vasca anteriore e portapacchi posteriore, oppure riempire la parte frontale con la spesa settimanale e sistemare un passeggero adulto sul retro. Non è una configurazione fissa, ed è proprio questo il punto di forza del progetto.

Dietro tanta versatilità c’è una costruzione curata nei dettagli. Il telaio ha una forma a X ed è realizzato in alluminio di grado 7000, con produzione e saldature che avvengono interamente in Francia. Una scelta che la casa rivendica con orgoglio, tanto da offrire dieci anni di garanzia sulla struttura. I numeri parlano di 53 chilogrammi a vuoto e una portata utile che arriva a 150 chili.

Lo sterzo a doppio cavo che risolve il traffico

Sulla carta un mezzo del genere sembrerebbe goffo, faticoso da muovere nel traffico cittadino. In strada però la sensazione cambia parecchio, e il merito va allo sterzo a doppio cavo. Questo sistema consente alla ruota anteriore un raggio di curvatura superiore ai novanta gradi, il che significa poter fare inversione in spazi davvero ridotti. Un’agilità che i classici tricicli da carico, pesanti e poco maneggevoli, non hanno mai avuto.

La sostanza sta anche nella ciclistica. La trasmissione affida tutto a una cinghia in carbonio Gates Carbon Drive, quindi niente catena e niente olio da gestire. I freni sono idraulici Formula Cura a quattro pistoncini, mentre le gomme da tre pollici montate su ruote di diametro differenziato aiutano ad assorbire buche e pavé senza troppi drammi.

Due motori a scelta e prezzi da valutare

Galian Cycles propone due motorizzazioni differenti per gestire quei 150 chili di portata. La prima monta il propulsore Bosch Cargo Line da 120 Nm, abbinato a cambio Shimano Cues a 9 marce, assistenza per le partenze in salita e batteria da 545 Wh, sostituibile con un modulo più capiente da 800 Wh. La seconda punta invece sul sistema Valeo Cyclee da 130 Nm, con cambio automatico, accumulatore da 630 Wh e un tasto Boost sul manubrio pensato per le ripartenze da fermo.

L’autonomia massima dichiarata sfiora gli 80 chilometri. Sul fronte dei costi si parte da 7.500 euro per la versione con motore Bosch e si arriva a 8.500 euro per quella Valeo, cifre che collocano Formidable in una fascia tutt’altro che popolare. Tra gli optional figurano la copertura per la pioggia, le sponde retrattili e gli allestimenti dedicati al carico. Completa la dotazione un antifurto GPS integrato, con tracciamento gestibile direttamente da applicazione.